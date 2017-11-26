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Yaşam

Eskici pazarından 3,5 liraya alınan resim Hitler'e ait çıktı!

Tablonun sahibi kadın "Para istemiyorum. Beni bu ağır yükten kurtarın" diyerek eseri Savaş ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsü'ne bağışladı

26 Kasım 2017 21:54

Hollandalı bir kadın tarafından Savaş ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsü'ne (NIOD) bağışlanan sulu boya tablonun, Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler tarafından yapılan orijinal bir resim olduğu ortaya çıktı. Bu tablo, Hitler'in Hollanda'daki bilinen tek eseri.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki bir kulenin yer aldığı suluboya tablo, ondan kurtulmak isteyen bir Hollandalı kadın tarafından, Savaş ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsü'ne bağışlandı.

Adının gizli kalmasını isteyen kadına tablo babasından kalmış. Babası, suluboya resmi eskici pazarından 75 cente almış. Eve geldiğinde, "A. Hitler" imzasını görünce utancından tabloyu çatıya kaldırmış.

Hollandalı kadın, çatı katından çıkan tabloyu galeri ve müzayede evlerine götürdü. Ancak kimse suluboya resmi istemedi.

Bunun üzerine tablonun sahibi kadın, "Para istemiyorum. Beni bu ağır yükten kurtarın" diyerek NIOD'a başvurdu.

Hollandalı kadın tarafından plastik bir pazar çantası içinde getirilen suluboya tablo, enstitü tarafından kapsamlı biçimde inceledi. Resmin, piyasada dolaşan Hitler imzalı birçok sahte eserden farklıydı.

İnceleme sonucunda, kullanılan boya ve karton gibi malzemelerin 20. yüzyılın başlarına ait olduğu belirlendi. Konu ve resim metodu da Hitler ile birebir uyuşuyordu.

Tablonun arkasına yapıltırılan Avusturya yargısı ile bir sanat galerisine ait iki orijinal pul da elde edilen bulgularla birleşince, suluboya tablonun Hitler tarafından yapıldığı kesinlik kazandı.

Hitler Viyana Sanat Akademisi'ne girmeye çalışıyordu

Savaş ve Soykırım Araştırmaları Enstitüsü'nden Gert Jan Dikken, Hitler imzalı orijinal resim eline geçince, tarihi bir heyecan yaşadığını söyledi. Çünkü bu Hollanda'daki bilinen yek Hitler eseri.

Koleksiyona alınan eser, enstitü tarafından eğitim ve araştırma için kullanılacak.

Adolf Hitler, 1907 - 1913 yılları arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşamıştı. Viyana Sanat Akademisi'ne girebilmek için uğraşan Hitler, akademiden gelen red cevabı üzerine hayatını kazanmak için suluboya resimler yapıp satmıştı.

Bu çalışmalardan bir çoğu artık özel koleksiyonlarda yer alıyor. Birçoğu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan askerleri tarafından götürüldü.

Son yıllarda Hitler'in eserleri düzenli olarak açık artırmaya çıkarılmaya başlandı. 2015 yılında Almanya'nın Nürnberg kentindeki bir açık artırmada Hitler'e ait 14 suluboya resim 400 bin euroya satılmıştı.

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