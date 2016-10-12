Eski Zaman yazarları Nuriye Akman ve Lale Kemal tahliye oldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Zaman gazetesinin eski çalışanlarına yönelik yapılan ‘FETÖ’ operasyonlarında tutuklanan Nuriye Akman ve Lale Kemal, serbest bırakıldı.
Lale Kemal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Akman ve Kemal'in avukatları nöbetçi mahkemeye müvekkillerinin tahliyesi için başvuru yaptı.Talebi inceleyen 10. Sulh Ceza Hakimliği, Akman ve Kemal'in tahliyesine karar verdi.
Kayyım atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, bu kapsamda Nuriye Ural ve Lale Kemal tutuklanmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet TuranAlkan, Mustafa Ünal'ın tutukluluğu devam ediyor.
Olağanüstü hâl sonrası darbe soruşturmasında tutuklanan gazeteciler
OHAL sonrası tutuklu bulunan gazeteciler şöyle:
Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı
Abdullah Özyurt, Zaman Gazetesi muhabiri
Ahmet Altan
Ahmet Memiş, Gazeteci, Haberdar İnternet Sitesi
Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı
Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)
Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü
Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi
Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü
Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı
Ali Ünal, Zaman köşe yazarı
Atilla Taş, Meydan Gazetesi Köşe Yazarı
Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış
Ayşenur Parıldak, Zaman
Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar
Aziz İstegün, Diyarbakır Zaman Bölge Temsilcisi
Bayram Kaya, Zaman Gazetesi Muhabiri
Bünyamin Köseli, Aksiyon Dergisi Muhabiri
Bayram Parlak, Radyo Cihan (Diyarbakır)
Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı
Cihan Acar, Bugün Gazetesi Muhabiri
Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri
Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar
Cuma Ulus, Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü
Cumali Önal, Zaman Arapça servis sorumlusu
Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı
Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri
Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü
Erdal Şen, eski Meydan gazetesi yazı işleri müdürü
Faruk Akkan, Cihan Ajansı
Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi
Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı
Gültekin Avcı
Habip Güler, Eski Zaman muhabiri
Hakan Taşdelen
Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum)
Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı
Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı
Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri
Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar
İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü
ibrahim Kareyeğen, eski Zaman gazetesi yazı işleri müdürü
İsa Siyi, Haberdar
Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri
Lokman Erdoğan, Çorum Manşet
Mehmet Altan
Mehmet Kuru, Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri
Mehmet Özdemir, Zaman Gazetesi
Murat Aksoy,Yeni Şafak eski yazarı
Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
Murat Öztürk, Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü
Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi haber müdürü
Mustafa Ünal, Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi
Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü
Mümtazer Türköne, Zaman Gazetesi köşe yazarı
Nuri Durna, TRT
Nurullah Kaya, G.antep Zaman bölge temsilcisi
Olgun Matur, Antalya yerel gazeteci
Osman Yakut, Zaman Antalya
Özkan Mayda, Antalya Zaman Gazetesi muhabiri
Ramazan Alkan, Yeni Akit muhabiri
Resul Cengiz, Eski Zaman Denizli muhabiri
Seyid Kılıç, TRT Haber
Şahin Alpay, Zaman Gazetesi yazarı
Şeref Yılmaz, Irmak TV
Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya Bölge Temsilcisi
Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı
Vahit Yazgan, İzmir Zaman Bölge Temsilcisi
Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı
Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri
Yakup Şimşek, Eski Zaman pazarlama müdürü
Yalçın Güler, TRT (Erzurum)
Yener Dönmez, Habervaktim sitesi
Zafer Özsoy
Cavit [soyadı bilinmiyor], Aksiyon Dergisi