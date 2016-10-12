Eski Zaman yazarları Nuriye Akman ve Lale Kemal tahliye oldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Zaman gazetesinin eski çalışanlarına yönelik yapılan ‘FETÖ’ operasyonlarında tutuklanan Nuriye Akman ve Lale Kemal, serbest bırakıldı.

Lale Kemal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Akman ve Kemal'in avukatları nöbetçi mahkemeye müvekkillerinin tahliyesi için başvuru yaptı.Talebi inceleyen 10. Sulh Ceza Hakimliği, Akman ve Kemal'in tahliyesine karar verdi.

Kayyım atanmadan önce gazetede yönetici olan ve çalışan 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, bu kapsamda Nuriye Ural ve Lale Kemal tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında, Ali Bulaç, Şahin Alpay, Ahmet TuranAlkan, Mustafa Ünal'ın tutukluluğu devam ediyor.

Olağanüstü hâl sonrası darbe soruşturmasında tutuklanan gazeteciler

OHAL sonrası tutuklu bulunan gazeteciler şöyle:

Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi köşe yazarı

Abdullah Özyurt, Zaman Gazetesi muhabiri

Ahmet Altan

Ahmet Memiş, Gazeteci, Haberdar İnternet Sitesi

Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

Ahmet Turan Alkan, Eski Zaman yazarı

Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum)

Alaattin Güner, Eski Cihan Medya Direktörü

Alaattin Kaya, Zaman eski imtiyaz sahibi

Ali Akkuş, Eski Zaman Gazetesi Genel Yayınlar Editörü

Ali Bulaç, Eski Zaman Gazetesi yazarı

Ali Ünal, Zaman köşe yazarı

Atilla Taş, Meydan Gazetesi Köşe Yazarı

Ayşe Nazlı Ilıcak, Yarına Bakış

Ayşenur Parıldak, Zaman

Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar

Aziz İstegün, Diyarbakır Zaman Bölge Temsilcisi

Bayram Kaya, Zaman Gazetesi Muhabiri

Bünyamin Köseli, Aksiyon Dergisi Muhabiri

Bayram Parlak, Radyo Cihan (Diyarbakır)

Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı

Cihan Acar, Bugün Gazetesi Muhabiri

Cihat Ünal, Antalya Zaman gazetesi muhabiri

Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar

Cuma Ulus, Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü

Cumali Önal, Zaman Arapça servis sorumlusu

Eda Şanlı, Antalya yerel gazete sahibi, Bizim Antalya Gazetesi yazarı

Emre Soncan, Eski Zaman savunma muhabiri

Ercan Gün, Fox TV Haber Editörü

Erdal Şen, eski Meydan gazetesi yazı işleri müdürü

Faruk Akkan, Cihan Ajansı

Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi

Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı

Gültekin Avcı

Habip Güler, Eski Zaman muhabiri

Hakan Taşdelen

Halil İbrahim Mert, TRT (Erzurum)

Hanım Büşra Erdal, Eski Zaman muhabiri ve köşe yazarı

Haşim Söylemez, Eski Aksiyon Dergisi yazarı

Hüseyin Aydın, Cihan muhabiri

Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar

İbrahim Balta, Eski Zaman ekonomi editörü

ibrahim Kareyeğen, eski Zaman gazetesi yazı işleri müdürü

İsa Siyi, Haberdar

Kenan Baş, Antalya Zaman muhabiri

Lokman Erdoğan, Çorum Manşet

Mehmet Altan

Mehmet Kuru, Zaman Gazetesi Eskişehir muhabiri

Mehmet Özdemir, Zaman Gazetesi

Murat Aksoy,Yeni Şafak eski yazarı

Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,

Murat Öztürk, Çorum Manşet sorumlu yazı işleri müdürü

Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi haber müdürü

Mustafa Ünal, Zaman Gazetesi eski Ankara Temsilcisi

Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi yazı işleri koordinatörü

Mümtazer Türköne, Zaman Gazetesi köşe yazarı

Nuri Durna, TRT

Nurullah Kaya, G.antep Zaman bölge temsilcisi

Olgun Matur, Antalya yerel gazeteci

Osman Yakut, Zaman Antalya

Özkan Mayda, Antalya Zaman Gazetesi muhabiri

Ramazan Alkan, Yeni Akit muhabiri

Resul Cengiz, Eski Zaman Denizli muhabiri

Seyid Kılıç, TRT Haber

Şahin Alpay, Zaman Gazetesi yazarı

Şeref Yılmaz, Irmak TV

Tuncer Çetinkaya, Zaman Antalya Bölge Temsilcisi

Ufuk Şanlı, Eski Vatan yazarı

Vahit Yazgan, İzmir Zaman Bölge Temsilcisi

Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı

Yakup Çetin, Eski Zaman muhabiri

Yakup Şimşek, Eski Zaman pazarlama müdürü

Yalçın Güler, TRT (Erzurum)

Yener Dönmez, Habervaktim sitesi

Zafer Özsoy

Cavit [soyadı bilinmiyor], Aksiyon Dergisi