Tutuklu gazeteci Lale Kemal’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup

P24

Türkiye ve dünya basınında özellikle savunma alanındaki uzman haberciliği ile tanınan, otuz yıllık gazeteci Lale Kemal (Lalezer Sarıibrahimoğlu) kırk bir gündür tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdi.

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında terör suçundan tutuklama kararı sonrasında da Zaman Gazetesi'nde yazmaya devam etmesi 30 Temmuz 2016’da ‘’tutuklama gerekçesi’’ sayılan Lale Kemal, bu mektubu 8 Eylül günü cezaevinde kendisini ziyaret eden P24 Hukuk Birimi sorumlusu Avukat Veysel Ok’a sözlü olarak iletti.

Lale Kemal’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektubu şöyle:

‘’Sayın Cumhurbaşkanım;

Darbelere her zaman karşı çıktığımın gerçeği binlerce yazı ve çeşitli düşünce kuruluşlarına yazdığım raporlar ile gerek Türk gerekse dünya kamuoyunun malumudur.

Nitekim AK Parti’nin ilk iktidar döneminde başlattığı askerî vesayettin sonlandırılması ve demokrasinin geliştirilmesi çabasına destek verdim.

15 Temmuz alçak ve kanlı darbe girişimi sonrası yazdığım yazılarla bu kalkışmayı lanetledim. FETÖ/PDY’nin bu darbeyi gerçekleştirdiğine dair kanıtlar da ortaya çıkmış bulunuyor. (Babam CHP eski parlamenteri ve iki kez darbe mağdurudur.)

15 Temmuz darbe girişimi sonrası AK Parti iktidarının TSK’yı sivil demokrasi denetimine tabi kılma politikası da benim demokratikleşme öngörülerimin ne kadar isabetli olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Nihai durumda ben zindanda fikirlerim dışarıda uygulanıyor.

Zat-ı âlinizin haklı ve haksızı ayırt edeceğine yürekten inanıyorum. Takdir sizindir.

Saygılarımla,

Gazeteci Lale Kemal ( Lalezer Sarıibrahimoğlu)’’

Bu haber ilk olarak P24’te yayımlanmıştır.