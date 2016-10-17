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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Zaman gazetesi çalışanlarına yakalama talebi

Bülent Keneş, Şemsettin Efe ve Abdulkerim Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

17 Ekim 2016 20:13

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından medya mensuplarına yönelik yürüttüğü ‘FETÖ’ soruşturmasında, kapatılan Today's Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri Şemsettin Efe ve eski yazarı Abdulkerim Balcı hakkında 'darbeye teşebbüs' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından medya mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe yazarak, kapatılan Today's Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş ile kapatılan Zaman Gazetesi eski muhabiri Şemsettin Efe ve eski yazarı Abdulkerim Balcı hakkında 'darbeye teşebbüs' suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yazılan dilekçede, şüphelilerin darbe girişimi öncesinde birçok suçtan kayıtları olduğu öne sürülerek, "Şüphelilerin medya unsurları vasıtasıyla görsel ve sosyal medyada darbe girişiminin gerçekleşeceğini beyan ederek ve devamında darbe girişimi günü toplumun darbeye karşı koymamasını telkin ederek, hükümetin darbe yoluyla düşürülmesini kanıksatma ve bu yönde algı oluşturma faaliyetlerinde bulundukları" söylendi.

 

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