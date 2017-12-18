Eski YARSAV Başkanı'nın yargılandığı davadan: "İçeride 300-400 adamımız var" dedi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) başkanı Murat Aslan'ın, FETÖ üyeliği suçlaması ile yargılandığı davada, aynı suçlamayla tutuksuz yargılanan eski Başbakanlık Müşaviri Birol Erdem tanık olarak dinlendi. Erdem, 2010 HSYK seçimlerinden önce tanıştığı Aslan'ın kendisine, FETÖ'cüleri kastederek, "300-400 adamımız var" dediğini iddia ederken, Aslan da "Cemaat adına her şeyi yapmış Birol Erdem, şimdi burada tanıklık yapıyor ve cemaate karşı faaliyetlerde bulunan beni cemaatçilikle suçluyor" diye konuştu.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu Murat Aslan ve avukatları katıldı. Duruşmada, YARSAV seçimlerinde Aslan'a karşı kaybeden Bülent Yücetürk, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Başbakanlık eski Müşaviri Birol Erdem, YARSAV'ın kurucu başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Sayıştay Denetçisi Erdal Konukçu tanık olarak dinlendi.



Tanık olarak dinlenen Birol Erdem, Murat Aslan'ı 2010 yılında tanığını belirterek, o yıllarda FETÖ'nün yüksek yargıda çok etkin olduğunu belirtti. Erdem, 2010 HSKY seçimleri öncesi FETÖ'cülerin Aslan'ı Bakanlıktaki odasına getirdiğini ve onlardan olduğunu söylediklerini belirtti. Erdem, "Murat Aslan 'YARSAV'da 300-400 adamımız var' dedi. Biz o dönemde seçimlere hazırlanıyorduk. HSYK için listeler hazırlanıyordu. Bana, 'Organize hareket edersek istediğimiz sonucu alabiliriz' dediler" diye konuştu. Mahkeme Başkanın sorusu üzerine tanık Erdem, bu kişilerin o dönemdeki ismi ile 'cemaat' yani FETÖ üyeleri olduğunu ve Aslan'ı getiren kişilerin Galip Tuncay Tutar, İbrahim Okur, Çetin Şen ve Muzaffer Bayram olduğunu söyledi. Bu ifadelere sanık Aslan ise, "Yalan söylüyor" diye tepki gösterdi.

"Aslan FETÖ üyesi demiyorum ancak onlarla birlikte yönetime adam sokmuştur"

Murat Aslan'ın tek etkili olduğu yerin YARSAV seçimleri olduğunu belirten tanık Yücetürk de, "O dönemde Murat Aslan FETÖ yapılanmasıyla birlikte yönetim kademesine adam sokmuştur. Benim Aslan'ı eleştirdiğim nokta burası. Aslan FETÖ üyesi demiyorum. Ancak yönetim kurulu üyeliğine seçilen FETÖ'cüleri Murat Aslan seçtirmiştir" dedi.

Eminağaoğlu: Ne cemaat ne hükümet parolasıyla çalıştık

Ömer Faruk Eminağaoğlu ise Murat Aslan'ın YARSAV Başkanı olduğu dönemde kendisinin Yargıçlar Sendikası'nı kurduğunu ve 2014 HSYK seçimleri öncesi Murat Aslan ile birlikte, "Ne cemaat ne hükümet" parolası ile çalıştıklarını, Aslan'ın FETÖ'cü olmadığını söyledi.

"Kamera kayıtlarının istenilmesini talep ediyorum"

Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz alan Aslan, "Birol Erdem'in ifadesi tamamıyla yalan. Galip Tuncay Tatar denilen kişiyi hiç görmedim. Çetin Şen'in sadece ismini biliyorum. Muzaffer Bayram'ı da daha sonradan tanıdım. Adalet Bakanlığı'nın kamera kayıtlarının istenilmesini talep ediyorum. Ben Adalet Bakanlığı'na hiç gitmedim. Bütün icraatı Birol Erdem ve İbrahim Okur yapmış, şimdi benim üzerime atıyorlar" şeklinde konuştu. Aslan, Adalet Bakanlığı'nda yapıldığı öne sürülen toplantı için ise "Ben 2014 yılında o rakamları söylemiştim. Bunlar basında da yer aldı. Bu rakamları orada duymuş 2010 yılında söylenilmiş gibi anlatıyor. Adalet Bakanlığı'nda öyle bir toplantı olmadı. Cemaat adına her şeyi yapmış Birol Erdem, şimdi burada tanıklık yapıyor ve cemaate karşı faaliyetlerde bulunan beni cemaatçilikle suçluyor" dedi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Söz hakkı verilen Aslan'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Savcı mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Aslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Arslan'ın ByLock içeriklerinin olup olmadığı, var ise içeriklerinin gönderilmesinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenilmesine hükmeden mahkeme, Metin Özyurt, Galip Tuncay Tatar ve Muzaffer Bayram'ın tanık olarak dinlenilmesini kararlaştırdı. 2011-2014 yıllarında YARSAV'ın yönetim kurulunda yer alıp FETÖ suçlamasıyla hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunanların tespiti için İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılması kararını veren mahkeme, duruşmayı 12 Şubat 2018'e erteledi. (DHA)

