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Magazin

Eski Victoria's Secret mankeni estetik yaptırmaya burkayla gitti

Ünlü manken, magazin basınına yakalanmamak için estetik kliniğine girerken burka giymeyi tercih etti

31 Temmuz 2015 13:07

Emekli süper model Gisele Bündchen, Paris’te bir estetik kliniğine girerken paparazzilere yakalanmamak için burka giydi.

Dünyanın en çok kazanan top modeliyken geçtiğimiz günlerde modelliği bırakan 35 yaşındaki Gisele Bündchen, Paris'te Clinique du Parc Monceau isimli klinikte göğüslerine ve gözüne bir operasyon yaptırdı.

Giselle magazin basınına yakalanmamak için kliniğe girerken burka giymeyi tercih etti.

 

Yıllardır aynı kişiyle çalışıyor

 

Gisele'in uzun boyu, şık sandaletleri ve deri sırt çantası ile 5 yıldır birlikte çalıştığı şoförü, kimliğini saklamasına engel oldu.

Daha önce kullandığı deri sırt çantası, burkayla kimliğini gizlemeye çalışan Giselle'i ele veren unsurlardan birisiydi.

ntv.com.tr'nin The New York Post'tan çevirdiği habere göre, kliniğe yanında başka bir kadınla girerken görülen Gisele'in yanındaki kişinin de kardeşi Rafaela olduğu iddia ediliyor. Giselle'i görenler ise burkanın altına giydiği sandaletleri işaret ederek "İslam kültürü hakkında hiç bir fikri yok" şeklinde yorum yaptı.

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