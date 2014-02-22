Eski ve yeni bakandan 'tehdit edildim' diyen Palaz'a yanıt

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili raporda tahrifat yapmam istendi, tehdit edildim” diyen eski TÜBİTAK Bilgem Daire Başkanı Dr. Hasan Palaz'ın iddialarına cevap veren eski Bakan Nihat Ergün, ‘Palaz'ın tavrını, ‘böcek olmadığı şeklinde ortaya atılan iddialara hizmet etmek" olarak anlaşıldığını’ kaydetti.

İddialara cevap veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ise, Palaz’ın açıklamasını "iyi bir senarist işi” olarak nitelendirdi.

T24’e yaptığı açıklamada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık'taki ofisine yerleştirilen "böcek"le ilgili raporda tahrifat yapılmasının istendiğini belirterek “tehdit edildim” demesinin ardından işine son verilen eski TÜBİTAK Bilgem Daire Başkanı Dr. Hasan Palaz'a eski ve yeni bakandan yanıt geldi.

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, "Görevden alındıktan bir hafta-10 gün sonra bunu söylemesi dikkat çekici. Şimdi açıklama yapması bir baskının olup olmadığı konusunda şüphe uyandırmıştır" mesajı verdi. Ergün "Yapacağı üç şey vardı. Ya üst amiri olarak bana gelip baskı gördüğünü dile getirecekti. Baskıya maruz kalmasına izin vermez ayrıca önlerdim. Diyelim ki ilgilenmedik. O halde görevinden ayrılabilirdi ya da bu iddiaları kamuoyuyla o zaman paylaşırdı. Ergün, Palaz'ın tavrını, "böcek olmadığı şeklinde ortaya atılan iddialara hizmet etmek" olarak anlaşıldığını kaydetti.

'Bu iddia tam bir senarist işi'

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Palaz'ın, böcek soruşturması konusunda kendisine baskı yapıldığını açıklaması ile ilgili soruyu cevaplayan Bakan Fikri Işık, iddialarla ilgili "iyi bir senarist işi" dedi. Palaz'ın Bilim Kurulu kararıyla alındığını söyleyen Işık, "2012'deki bir olayın görev değişikliğiyle bağlantısını kurmak iyi bir senariste yakışır. Böyle bir iddia ile bağlantı kurulması çirkin. Bu iddiasını yargıya taşımak zorunda... Gitsin yargıya başvursun. Mahkeme kadıya mülk değil. Kendine meşruiyet alanı oluşturmak istiyor. Böcek varmış ona baskı yapılmış. Ben ilk kez dün gece bu açıklamayı internetten okurken bilgi sahibi oldum" dedi.