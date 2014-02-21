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Tehdit edildiğini belirten TÜBİTAK yetkilisinin işine son verildi

'Başbakan'ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili raporda tahrifat yapmam istendi' diyen TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Hasan Palaz’ın iş akdi feshedildi

21 Şubat 2014 20:20

Arzu Yıldız\Ankara

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan böceklere dair yazdığı raporda tahrifat yapılmasını istendiğini” iddia eden eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve BİLGEM Başkanı Hasan Palaz’ın işine son verildi.

Eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve eski Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) Başkanı Hasan Palazın işidün basın açıklaması yaparak “Başbakan Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan böceklere dair yazdığı raporda tahrifat yapılmasını istendiğini” iddia etmişti.

Palaz’ın bugün TÜBİTAK ile iş akdinin feshedildiği öğrenildi. T24’e konuşa Palaz, şunları söyledi:

“Dün yaptığım açıklamadan sonra bugün iş akdim tazminatsız ve bildirimsiz bir şekilde feshedildi. Başbakan Erdoğan’ın ofisinde bulunan böcekle ilgili rapor benim başkanlığım döneminde hazırlandı. Söz konusu böcekle ilgili evrak tarafıma "kişiye özel" olarak geldi. İlgili kısımları uzman olan diğer bir arkadaşa hazırlattım. Ancak raporun tamamı benim tarafımdan derlenerek hazırlanmıştır. Bu raporu hazırlarken her şeyi göze almıştım. Raporda olayla ilgili net ne tespit edilmiş ise onu yazdık. Dün yaptığım açıklamada yaşanılan hususlar tamamı ile gerçektir. Görevimiz, mesleğimiz ne gerektiriyorsa onu yaptık. Bana iş akdimin feshedildiğine dair yazılı belge ulaştı. Ancak ben hukuki tüm haklarımı gerek TÜBİTAK gerekse , bana bu tekliflerde bulunanlarla ilgili arayacağım. Şu an itibariyle TÜBİTAK ile ilgim bulunmamaktadır. 4857 sayılı iş kanunun 25.maddesi gereğini bildirimsiz ve tazminatsız olarak 21.02.2014 tarihi itibariyle iş akitim fesih edilmiştir. Her türlü haklarımın saklı kaldığını ve hukuki yollara başvuracağım.”

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