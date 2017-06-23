T24 LogoT24 Logo
Politika

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'ndan 'Adalet Yürüyüşü'ne destek

"Parlamentoda söz hakkı olmazsa sokaklar parlamentodur"

23 Haziran 2017 17:30

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin olarak destek mesajı verdi. Katıldığı televizyon programında konuşan Karamahmutoğlu, "İtiraz demokratik bir kültürdür. İtiraz hakkı temel vatandaşlık haklarından birisidir" dedi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Karamahmutoğlu Adalet Yürüyüşü'nü vatandaşlık haklarından birisi olduğunu belirterek, "İtiraz demokratik bir kültürdür. İtiraz hakkı temel vatandaşlık haklarından birisidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşünü gayet meşru, yasal bir hak olarak görüyor, yeniden hakkın, hukukun, adaletin tesis edileceği, yurttaşlık haklarımızın güvence altına alınacağı bir son ile ödüllendirilmesini umuyorum. Bu yürüyüşe engel çıkartan beyanatları, görüşleri, adeta hakların gaspına yönelik bir diğer ihlal, tecavüz olarak görüyorum" dedi.

"Parlamentoda söz hakkı olmazsa sokaklar parlamentodur"

Karamahmutoğlu, programda şunları söyledi: "6 yıl önce 2011 seçimlerinde bir mitingde söylediğim sözü arkadaşlarım hatırlattı. Şunu söylemiştim; şayet parlamentoda söz söyleme hakkından yoksun bırakılırsak, yurttaşların aleyhine olacak yeni düzenlemeler söz konusu olursa, sokakları, meydanları parlamento haline getiriririz. Sokaklarda, meydanlarda adeta meclisteymişcesine düşüncelerimizi seslendiririz demiştim. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı da aynı şey. Ha Ankara'da TBMM'de konuşuyorsunuz, orası olmadı sokakları, otoyolları, meydanları meclis haline getiriyorsunuz. Başında da söylediğim gibi, destekliyorum, bu hak arayışı sadece belli bir siyasi kimliğe tanınmış bir hak arayışı değildir."

ETİKETLER

AzmiKaramahmutoğluCHPÜlkücüPolitika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24