Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'ndan 'Adalet Yürüyüşü'ne destek

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin olarak destek mesajı verdi. Katıldığı televizyon programında konuşan Karamahmutoğlu, "İtiraz demokratik bir kültürdür. İtiraz hakkı temel vatandaşlık haklarından birisidir" dedi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Karamahmutoğlu Adalet Yürüyüşü'nü vatandaşlık haklarından birisi olduğunu belirterek, "İtiraz demokratik bir kültürdür. İtiraz hakkı temel vatandaşlık haklarından birisidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşünü gayet meşru, yasal bir hak olarak görüyor, yeniden hakkın, hukukun, adaletin tesis edileceği, yurttaşlık haklarımızın güvence altına alınacağı bir son ile ödüllendirilmesini umuyorum. Bu yürüyüşe engel çıkartan beyanatları, görüşleri, adeta hakların gaspına yönelik bir diğer ihlal, tecavüz olarak görüyorum" dedi.

"Parlamentoda söz hakkı olmazsa sokaklar parlamentodur"

Karamahmutoğlu, programda şunları söyledi: "6 yıl önce 2011 seçimlerinde bir mitingde söylediğim sözü arkadaşlarım hatırlattı. Şunu söylemiştim; şayet parlamentoda söz söyleme hakkından yoksun bırakılırsak, yurttaşların aleyhine olacak yeni düzenlemeler söz konusu olursa, sokakları, meydanları parlamento haline getiriririz. Sokaklarda, meydanlarda adeta meclisteymişcesine düşüncelerimizi seslendiririz demiştim. Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı da aynı şey. Ha Ankara'da TBMM'de konuşuyorsunuz, orası olmadı sokakları, otoyolları, meydanları meclis haline getiriyorsunuz. Başında da söylediğim gibi, destekliyorum, bu hak arayışı sadece belli bir siyasi kimliğe tanınmış bir hak arayışı değildir."