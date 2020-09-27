Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'den Yeni Şafak yazarına tepki: Bıktık bu cumhuriyet nefretinden
Yusuf Kaplan harf devrimini eleştirmişti
27 Eylül 2020 12:33
T24 Haber Merkezi
Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın köşesinde dile getirdiği "Türkiye'de harf devrimi ve dil devrimiyle hiçbir toplumun yaşamadığı bir cinayete imza atıldı" görüşüne tepki verdi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Ümit Boyner, "Seçme saçma. Bıktık bu cumhuriyet nefretinden" diye yazdı.
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan bugünkü köşesinde Osmanlı Türkçesinin yasaklandığı eleştirisini yaparak "Dil Devrimi, vahyin ışığında yoğrulan dil’imizi sekülerleştirdi; İslâmî muhtevasını bitirdi. Din de, İslâmî ruhunu yitirdi" diye yazdı.