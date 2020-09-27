Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'den Yeni Şafak yazarına tepki: Bıktık bu cumhuriyet nefretinden

T24 Haber Merkezi

Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın köşesinde dile getirdiği "Türkiye'de harf devrimi ve dil devrimiyle hiçbir toplumun yaşamadığı bir cinayete imza atıldı" görüşüne tepki verdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Ümit Boyner, "Seçme saçma. Bıktık bu cumhuriyet nefretinden" diye yazdı.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan bugünkü köşesinde Osmanlı Türkçesinin yasaklandığı eleştirisini yaparak "Dil Devrimi, vahyin ışığında yoğrulan dil’imizi sekülerleştirdi; İslâmî muhtevasını bitirdi. Din de, İslâmî ruhunu yitirdi" diye yazdı.

TIKLAYIN : Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'nin asıl sorununun dil olduğunu belirterek, "Dil Devrimi, Türkçe’nin İslâmî ruhunu yok etti!" görüşünü savundu.