Yeni Şafak yazarı Kaplan: Dil Devrimi, Türkçe’nin İslâmî ruhunu yok etti!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Türkiye'nin asıl sorununun dil olduğunu belirterek, "Dil Devrimi, Türkçe’nin İslâmî ruhunu yok etti!" görüşünü savundu.

Kaplan, "Medeniyet dili: Müslüman zihninin, idrakinin ve tefekkür biçiminin yitirilmesi. Unutmayalım: Düşünemeyen, düşer; düş göremez. Dil Devrimi, vahyin ışığında yoğrulan dil’imizi sekülerleştirdi; İslâmî muhtevasını bitirdi. Din de, İslâmî ruhunu yitirdi. Dil, gidince; din de gitti; hayat çölleşti." düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Unutmayalım: 'Dillerini' yitiren toplumlar, 'Yer'lerini; Yer’lerini yitiren toplumlarsa, Yön’lerini de yitirirler ve insanlığa bir şey veremezler. Oysa Osmanlı Türkçesi gibi zengin bir medeniyet dilinin, orta ve uzun vadede, önümüze açacağı ufukları bir düşünün bakalım... O yüzden şunu soruyorum: Bir toplumu yok etmek mi istiyorsunuz? Dilini, kültürünü yok edin! Genç kuşaklarını aşağılık kompleksine sürükleyin, özgüvenlerini yok edin! Bu ülke, hiç kimseden çekmedi 'yerli sömürgeciler'den çektiği kadar! Dilini, kültürünü sömürgeci Batılılar bile yok edemezdi bu kadar!" ifadesini kullandı.

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