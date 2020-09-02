Eski TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem: Tıp eğitimi aksadı, öğrenciler umutsuz, sağlıkçılar tükendi, 'koronafobi' patladı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin (TÜSAD) eski başkanlarından Prof. Dr. Mecit Süerdem, pandemide aktif çalışan sağlık personelinde yoğun ve stresli iş temposundan kaynaklanan tükenmişlik sendromu yaygınlaşmaya başladığını, “Fobiler listesi içine bir de ‘koronafobi’ eklenmiş oldu” dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, hastaların ilk olarak aile hekimleri ve göğüs hastalıkları uzmanlarına başvurduğunu ancak göğüs hastalıkları uzman sayısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla olması gerekenin yarısı kadar olduğunu söyleyen Süerdem, “Yetersiz uzman sayısı nedeniyle pandemi döneminde kısa sürede hasta sayısının hızla artışı göğüs hastalıkları uzmanlarının iş yükünü önemli oranda artırdı ve poliklinikler ile yataklı klinikler kilitlendi” diye konuştu.

Süerdem, özetle şunları söyledi:

“Doktor ve hemşirelerin bir bölümü küçük evler kiralayarak aylarca eve gitmeden buralarda yaşadılar. Yakınları ile sadece kamerada görüşerek hasret giderdiler.

Tüm tükenmişlik, bitkinlik, umutsuzluk, öfke, kaygı gibi psikolojik bozukluklara bir de özlem eklenmiş oldu. Sağlık çalışanlarının aile yakınları, eşler ve özellikle çocuklar bu süreçten çok olumsuz etkilendi.

Pandemi döneminde eğitim kurumlarının yaşadığı en önemli sorunlardan birisi de öğrenci ve uzmanlık öğrencilerinin eğitim eksikliği oldu. Tıp fakültesi öğrencileri tıp eğitiminin mantığına çok ters bir şekilde online eğitim alıyorlar. Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin temeli olan pratik eğitim yapılamadı, yapılmıyor ve daha uzun bir süre yapılmayacak da.

Pandemi süreci sadece sağlık çalışanlarında değil öğrenciler üzerinde de ciddi kaygı ve umutsuzluk oluşturdu. Görünen gelecek pandeminin daha çok uzun süre etkisini sürdüreceğidir.”

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