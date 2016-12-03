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Yaşam

Eski Türkiye güzelinin yatak odasına böcek yerleştiren koca, kayınvalide ve kayınpedere 3 yıl 9 ay hapis cezası!

Çift, 2013’te evlenmiş, 1 yıl dolmadan boşanmıştı

03 Aralık 2016 14:40

2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün’ün yatak odasındaki üçlü prize böcek yerleştirdikleri iddiasıyla yargılanan eski eşi Mustafa Yüksel, annesi ve babası, 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, 2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün, 2013’te tekstilci Mustafa Yüksel’le evlendi. Sülün, bir süre sonra eşinin yatak odasında sessiz konuşması için uyarması, evdeki konuşmalarının da kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dile getirilmesi nedeniyle şüphelendi. Mahkemeye başvuran Sülün eski eşi, kayınvalidesi Hikmet Birsen ve kayınpederi Sami Yüksel hakkında şikâyette bulundu; aile hakkında dava açıldı. Bu süreçte Sülün, eşinden 1 yıl dolmadan boşandı. Sülün, 2 bin 500 TL nafaka, 200 bin TL de tazminat aldı. Boşandıktan sonra davalar bitmedi. Sülün hakkında, eski kayınvalidesine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mustafa Yüksel ise eski eşiyle, üzerine aracını sürüp ezmeye çalışmaktan davalık oldu. Bu davalardan biri olan “böcek” davası sonuçlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklardan Sami Yüksel ile şikâyetçi Sinem Sülün katıldı. Sanıklardan Sami Yüksel, “Uzun konuşmak istemediğim için susuyorum” dedi.

 

"Aynı suçu birden fazla işlediler"

 

Mahkeme, yatak odasındaki üçlü prize dinleme düzeneği yerleştiren sanıkların suçun işlenişi sırasındaki amaçları, ısrarlı ve profesyonelce davranışları ile suçun işlendiği zaman, yer ve amacı değerlendirdi ve ilk olarak 3 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanıkların değişik zamanlarda müştekiye karşı aynı suçu birden fazla işlendiğini belirterek, verdiği cezayı artırıp ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. İndirim uygulanmadı.

Sülün ve Mustafa Yüksel, 2013’te evlenmiş, 1 yıl dolmadan boşanmıştı.

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