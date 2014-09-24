Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin: Eşim 'abla' ama 'paralel' değil

TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınıp Samsun'a vali olarak atanan İbrahim Şahin göreve başladı. TRT'den alınma gerekçesi olarak eşinin Gülen cemaati bünyesinde "abla" olarak nitelendirilen görevde bulunması ile ilgili sorulara "Eşim 'abla' ama paralel değil" diye yanıt verdi.

TRT Genel Müdürü görevindeyken son Valiller Kararnamesi ile Samsun Valiliği'ne atanan İbrahim Şahin göreve başlamasının ardından kentteki basın mensupları ile bir araya geldi. Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şahin, daha sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Vali Şahin açıklamasının bir kısmı ve soru cevap bölümünde gazetecilerin kamera kaydı yapmasını istemedi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre Samsun Valisi İbrahim Şahin, bir basın mensubunun sosyal medyada yer alan eşi Şeyda Şahin'in cemaatte 'abla' olduğu şeklindeki iddiaları sorması üzerine Vali Şahin, "Sosyal medyada siz kendinizi istediğiniz kadar savunun, bunun getirdiği olumsuzlukları yönetme kabiliyetiniz yok. Sosyal medyada bunlar yazılıyor, çiziliyor olmasını ben çok önemsemiyorum. Nedeni sosyal medya yazar çizer ama etkisiz bir alandır. Bir sürü şey yazılıp çizildi. TRT'de en uzun genel müdürlük yapan bir insanım ben. Tabi burada şimdiki sayın cumhurbaşkanımızın, başbakan olduğu dönemde de ben özellikle ikinci dönem genel müdürlük yapmayı istememiştim. Ama şimdiki sayın cumhurbaşkanımız o denemenin başbakanı ikinci dönemi de götürmemi istedi" diye konuştu.

'Bana da yüklenmek istediler'

Üniversite öğrencilerinin okuması için çaba harcadığını söyleyen Şahin şunları söyledi: "Biz yıllarca kaymakamlık yaptık ve güneydoğu kökenli üniversite öğrencilerinin okuması için özel bir çaba sarf ettik. Tabi öğrencileri okuturken de bir takım cemaatler, cemiyetler falan gündeme geldi. Eşimin abla olmasıyla bir takım eleştiriler oldu, bunlar yazılıp, çizildi. Bana da bu anlamda yüklenmek istediler. Baktılar ki bir şey yok, eşim üzerine çalışmaya başladılar. Bugünkü ifadeyle paralel yapı, buna benzer şeylerle eşimin ne ilgisi, ne alakası olabilir, ne de böyle bir yapının içerisinde. Nihayetinde biz göz önünde olan insanlarız, sadece bugün değil, dün değil."