Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yeni görevi belli oldu iddiası

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in Digiturk ve BeinSport’ta görev alacağını yazdı.

Eyüboğlu yazısında, "Temmuz 2013’te genel müdür yardımcısı olarak başladığı TRT’de 10 Temmuz 2017’den 14 Temmuz 2021’e kadar yönetim kurulu başkanı, genel müdürlük yapan ve dört yıl sonra görev süresi bitince TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ahmet Albayrak’a ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’ya devreden İbrahim Eren, o tarihten bu yana ortalıkta yoktu. 4.Vegan Festivali için gittiğim Didim’den dönüşte İzmir Atatürk Havalimanı’ndaki THY CIP Salonu’nda televizyon yöneticisi bir tanıdığımla karşılaştım. Rutin hal–hatır muhabbetinden sonra sıra geldi malum konuya: Medya ve televizyon dünyasında neler oluyor? Yıllardır televizyonlarda üst düzey yöneticilik yapan dostum sordu: 'İbrahim Eren’in yeni görevinden haberin var mı?' 'Haberim olsa yazardım' deyince, anlatmaya başladı: 'Digiturk veya Bein, İbrahim Eren’in titrini, Katarlılar Digiturk’ü aldıktan sonra atama yapılmayan yayın yönetmeni mi yoksa sadece danışman olarak mı açıklar bilmiyorum. Bildiğim o ki, Digiturk ve BeinSport’ta İbrahim Eren, Rashed Al-Marri’den sonra gelen en tepedeki Türk yöneticisi.” ifadesini kullandı.

Eyüboğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aldığım bilgiyi teyit etmek ve İbrahim Eren’i tebrik için hemen bir mesaj attım kendisine. Eren’den gelen yanıt, “Yarı zamanlı bir danışmanlık işi. Ayda bir Doho’ya gideceğim” oldu. İbrahim Eren’in TRT gibi, Digiturk ve BeinSport’a da çok şey katacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."