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Yaşam

Eski Trabzonsporlu futbolcunun kızı hayatını kaybetti

Bordo mavili kulüp Gizem Akçay'ın vefatıyla ile ilgili mesaj yayınladı

17 Eylül 2016 16:22

Trabzonspor'un eski futbolcularından Cengiz Akçay'ın kızı ve Trabzonsporlu Eski Futbolcular Derneği Başkanı İlyas Akçay'ın yeğeni Gizem Akçay (24) hayatını kaybetti.

Haber 61'in haberine göre, Gizem Akçay'ın kanser hastası olduğu ve Samsun'da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın cenazesi bugün Trabzon Hatuncuk Hatun Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Bostancı mezarlığında toprağa verildi. 

Trabzonspordan mesaj

Bordo mavili kulüp Akçay'ın ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınlayarak, "Eski futbolcumuz Cengiz Akçay'ın kansere yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybeden kızı Gizem Akçay'a Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da sosyal medya üzerinden  Akçay'ın vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak şunları söyledi: "Trabzonsporumuzun oyuncularından Cengiz Akçay kardeşimizin gencecik kızı kansere yenik düştü. Kızımıza rahmet,ailesine başsağlığı dilerim."

Trabzonspor eski futbolcusu Cengiz Akçay’ın kızı Trabzonspor efsanesi Trabzonsporlular eski Futbolcular Derneği Başkanı İlyas Akçay’ın ve TÜFAD eski Başkan Selçuk Akçay’ın yeğeni Gizem Akçay, Samsun’da tedavi gördüğü hastanedekansere yenik düşerek hayatını kaybetmesi sonrasında bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kanser yeni düşen 24 yaşındaki Gizem Akçay’ın Hatuncuk Hatun Camiinde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Trabzonspor yöneticileri, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer, Eski Bakan ve Milletvekili Faruk Özak, AK Parti Milletvekili Salih Cora, eski Milletvekili Volkan Canalioğlu, Trabzon’un spor ve İş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreni öncesinde cami avlusunda Gizem Akçay’ın sevenleri tabutunun üzerine çiçekler bırakırken yakınlarının gözyaşları adeta sel oldu. Akçay, öğlen namazının ardından helallik alınması ve cenaze namazı sonrasında Bostancı mezarlığında toprağa verildi.

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