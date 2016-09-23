Eski TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanı Dumankaya’nın şirketlerine kayyım atandı!

Eski Anavatan Partisi (ANAP) milletvekili ve TBMM olsuzlukları Araştırma Komisyonu Başkanı Halit Dumankaya’nın şirketlerine TMSF yetkilerinin kayyım olarak atanmasına karar verildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından aralarında Bank Asya çalışanları ve iş adamlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, dosyada adı geçen Dumankaya şirketleri ile ilgili CMK'nın 133. maddesi uyarınca kayyım tayin edilmesini talep etti.

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Talebi değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, dosya kapsamında ifadesi alınan gizli tanıkların Dumankaya isimli firmanın tüm ortakları ile birlikte 'FETÖ/PDY'ye üye oldukları, örgüte finansman sağladıkları yönünde beyanda bulunduklarını belirtti. Dosya kapsamında sayılan şüphelilerin 'FETÖ/PDY'ye üye oldukları, üyeliğin gereğini finansal açıdan yerine getirdikleri, bu örgüte finansal destek sağladıklarının belirtildiği kararda, şüphelilerden Halit Dumankaya'nın oğlu Barış Değer Dumankaya'nın hala firarda olduğu, tüm aramalara rağmen bulanamadığı ve teslim olmadığı vurgulandı.

Talebin kabulüne karar veren Sulh Ceza Hakimliği, bu kapsamda Halit Dumankaya, Barış Değer Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi, Uğur Dumankaya ve Semih Serhat Dumankaya'a ait şirketlere, TMSF yetkililerinin yönetim organının tüm yetkilerini kullanmak ve yeni yönetim kurulunu oluşturmak üzere kayyım olarak atanmalarına karar verdi.

Dumankaya’ya elektronik kelepçe takılmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Bank Asya çalışanları, ‘FETÖ/PDY2 yöneticileri ve işadamlarının da bulunduğu 140 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda aralarında işadamları, ‘FETÖ/PDY’ üyeleri ile Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, Murahhas Üyesi Halit Dumankaya ile Yönetim Kurulu üyeleri Semih Serhat Dumankaya ve Ayla Dumankaya Pirinççi'nin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Halit Dumankaya çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "terör örgütüne finansman sağlama" suçlarından 22 Nisan'da tutuklanmış, aylık tutukluluk incelemesi sırasında da adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılarak ayağına elektronik kelepçe takılmıştı.