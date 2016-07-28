Dumankaya İnşaat'tan Erdoğan'a hitaben gazete ilanı: Hakkınızı helal edin, biz de aldatıldık

"'Paralel yapılanma'ya finansal destek sağladıkları" iddiasıyla tutuklanıp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iş adamı Halit Dumankaya, bugün verdiği gazete ilanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Hakkınızı helal edin, Biz de aldatıldık" dedi.

Dumankaya Ailesi adına Halit Dumankaya tarafından verilen ilanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenildi. "En son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim, hakkınızı helal edin. Biz de aldatıldık" şeklinde başlayan ilanda, "Ailemiz ve aile şirketimizde yoksula, hayır işlerine yardım, bir ana baba vasiyetidir. Yaptığımız yardımları hiçbir kurum ve yapı gözetmeden; din, dil ve ırk ayrımı yapmadan her zaman ülkemiz gençlerinin daha iyi şartlarda eğitil almalarını sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim konusunda yaptım. 17-25 Aralık tarihine kadar yaptığımız bu yardımlardaki en büyük gafletim yardım yaptığımı kuruluşların gerçek yüzünü görememektir. 17-25 Aralık itibariyle her geçen gün kirli yüzleri ortaya çıkan bu yapı ile ilişkilerimizi kestik" ifadeleri yer aldı.

"Hakkınızı helal etmenizi temenni ediyoruz"

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, "Hayırdan şer doğdu" denen ilanda, "Hayır adına şer'e karışanları lanetliyor, FETÖ terör örgütü bu yapıya mensup diğer şer güçleri ile ne şahsım ne de ailemin adının bir arada anılmasını istemiyorum" sözleri kullanıldı.

15 Temmuz darbe girişimin de lanetlendiği ilan şu şekilde devam etti:

"FETÖ terör örgütüyle cansiperane mücadele eden kahraman polis teşkilatımıza, gözbebeğimiz askerlerimize, her şeyini ortaya koyan aziz milletimize ve bu milli ruhun yeniden dirilişinin sembolü olmuş siz sayın Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve şükranlarımızı arz ediyor, hakkınızı helal etmenizi temenni ediyoruz"

Geçen nisan ayında düzenlenen operasyonda 'FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları' gerekçesiyle Dumankaya Holding'in üst düzey yöneticileri gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında tutuklanan Dumankaya Holding Murahhas üyesi Halit Dumankaya, yaklaşık 1 ay sonra tahliye edilmişti.