Eski Tayad üyelerine 23 yıl hapis cezası

Kadıköy'de bir restoran yakınında patlayıcı bulunmasına ilişkin yargılanan eski Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) yöneticisi Tekin Tangün ile Aysun Akdağ'a, 23 yıl 4'er ay hapis cezas verildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tekin Tangün ile Aysun Akdağ katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan, daha önce verilen mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Savunma yapan Tangün, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Restorana bomba konulması olayıyla ilgili yeterli soruşturma yapılmamıştır. Yapılsaydı o mahalde iş yerlerinin güvenlik kameralarının olduğu tespit edilip kayıtlar çıkartılacak ve o kişinin ben olmadığı anlaşılacaktı" diye konuştu.

Deliller yeterince araştırılmadan suçun üzerine bırakılmak istendiğini savunan Tangün, beraatini ve tahliyesini istedi.

Tangün'ün avukatı Adil Güreşçi de söz alarak, deliller toplanırken açık yargılama hakkının ihlal edildiğini ve bilirkişilik kararının yargılama dışında verildiğini söyledi.

Restorana konulan bomba eylemiyle ilgili telefon kaydının delil olarak gösterildiğini, telefonu alan şahsın Tekin Tangün'e benzediği yönünde tanık ifadesi bulunduğu ve kesin bir teşhis olmadığını anlatan Güreşçi, "Benzerliğe dayalı hüküm kurulamaz. Delilin kesin yargıya dayanması gerekir. Telefonun müvekkilim tarafından alındığını kabul etmemenin yanı sıra bu telefonlar arasında irtibat bulunduğuna dair bilirkişi raporunu da kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanık Aysun Akdağ ise savunmasını mahkemeye yazılı olarak sundu.

Davaya ilişkin karar verileceği belirtilerek son sözleri sorulan sanıklardan Tangün, "Kararı vicdanınıza bırakıyorum" dedi.

Akdağ da "Karar ne olursa olsun tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tekin Tangün ve Aysun Akdağ'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçundan 8 yıl 4 ay ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 23 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.