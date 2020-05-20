Eski takım arkadaşından Michael Jordan'a 'The Last Dance' tepkisi: Belgeselin yüzde 90'ı gerçeklikten uzak

NBA oyuncusu Michael Jordan'ın kariyerini anlatan, "The Last Dance" (Son Dans) belgeseli birçok kesimden büyük övgüler aldı. Ancak filmleri aratmayacak detaylarla bezenmiş yapımla ilgili büyük itirazlar da geliyor.

Jordan ile üç şampiyonluk kazanmış yıldız isimlerden biri olan ve belgeselin içinde hikâye anlatıcı olarak da yer alan Horace Grant, ortaya çıkan işin sonucundan hiç memnun olmadığını açıkladı. Grant, ESPN belgeselinin Jordan'ı daha iyi göstermek üzerine kurgulandığını öne sürdü. Ayrıca belgeselin yapımcı ortağının Michael Jordan'ın şirketlerinden biri olmasını da eleştirdi.

"Belgeselin yüzde 90'ı gerçeklikten uzak"

"Belgesel eğlenceliydi. Ama orada olan takım arkadaşları olarak biliyoruz ki belgeselin yüzde 90'ı gerçeklikten uzaktı. Gerçek değildi çünkü Jordan'ın takım arkadaşlarına söylediği şeyler ve takım arkadaşlarının ona yanıtları belgeselin dışında bırakılmış. Tabii buna belgesel denilirse" ifadelerini kullanan Chicago Bulls'da yedi yıl forma giyen Horace Grant, Jordan'ın bazen aşırıya kaçtığını belirtti:

"Bana hükmedebileceğini düşündü ama çok yanıldı. Ne zaman üzerime gelse ben de aynen tepki verdim. Ama Will Perdue, Steve Kerr ve genç Scott Burrell'e yaptıklarını izlemek kalp kırıcıydı. Bir liderin o adamların öyle üstüne gitmesini izlemek. Antremanda olanları anlıyorum ama sağda solda itmek vurmak, hatta gidip yumruk atmak. Onlara ağzına geleni söylemek. Bu doğru değildi."

Belgeselde Michael Jordan, kendisinin soyunma odasındaki karanlık taraflarını anlatan "The Jordan Rules" (Jordan Kuralları) kitabının kaynağı olarak Horace Grant'i işaret etmişti.

"Yalan, yalan, yalan... Eğer MJ'in benimle bir derdi varsa iki erkek gibi halledelim konuyu. Bunu konuşalım. Ya da başka türlü halledelim. Ama o çıkıp bu yalanı ortaya atıyor. Kitabın yazarı Sam Smith ve ben her zaman çok yakın arkadaştık. Hâlâ da öyleyiz. Ama soyunma odasının kutsallığı var, kişisel hiçbir şeyi dışarı taşımam. Sam Smith araştırmacı bir gazeteciydi ve bir kitabı yazmak için en az iki kaynağı olması gerekir. MJ neden beni hedef gösterdi?"

"Bu sadece kin adamım. Size söylüyorum sadece kin. Bu sözde belgeselde onun hakkında olumsuz bir şey söylerseniz sizi kesip atar ve karakterinizi parçalamaya çalışır."

Öte yandan efsane Bulls takımının en iyi ikinci oyuncusu Scottie Pippen'ın Son Dans'te kendisinin resmedilme şeklinden rahatsız olduğu belirtildi. Jordan ilk bölümlerde Pippen'ı bencil olmakla itham etmişti.

Horace Grant'in bu konuda da söylecekleri var: "Hayatımda hiçbir iki numaranın Scottie Pippen kadar kötü resmedildiğini görmedim. Eğer bir belgesel bir kişi hakkındaysa ve neyin yayınlanacağı hakkında son söz bu kişideyse o artık belgesel değildir."