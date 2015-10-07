Eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 9 Ağustos'ta tutuklanan eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine yaptığı itiraz reddedildi. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Demirbaş, Dicle Nehri kıyısındaki Kırklar Dağı Yaşam Konutları'nda yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı, PKK’ya para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 ay önce tutuklanan Demirbaş, avukatları aracılığı ile kalıtımsal kan pıhtılaşması hastalığı nedeniyle cezaevinde kalamayacağına dair raporu nöbetçi mahkemeye sunarak, tahliye talebinde bulunmuş, mahkeme de Demirbaş'ın adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 aydır tutuklu bulunan Demirbaş'ın tahliye kararına itiraz etti. Ancak Başsavcılığın Sulh ceza hakimi savcının itirazını bugün reddetti.