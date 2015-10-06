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Eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş tahliye edildi

Demirbaş, 8 Ağustos 2015'te tutuklanmıştı

06 Ekim 2015 02:16

Diyarbakır’daki Kırklar Dağı Yaşam Konutları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaşhastalığı nedeniyle tahliye edildi. Demirbaş'ın kızı Berfin Ezgi Demirbaş, kalıtımsal kan pıhtılaşması rahatsızlığı sebebiyle ölüm riski bulunan babasının tutuksuz yargılanması için kampanya başlatmıştı.

CHA'nın haberine göre, 8 Ağustos 2015 tarihinde Dicle Nehri kıyısında yapılan Kırklardağı Yaşam Konutları’nda “yolsuzluk ve usulsüzlük yapılıp, örgüte para aktarıldığı” gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Demirbaş, avukatların başvurusu üzerine tahliye edildi.

 

Kızı kampanya başlatmıştı

 

Hastalığından dolayı cezaevinde kalamayacağına dair Adli Tıp Kurumu ve sağlık kuruluşları tarafından raporları bulunan Demirbaş'ın avukatları, ellerindeki raporlara kısa süre önce Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Babası için kampanya başlatan Bergin Ezgi Demirbaş ise babasının hayati riski olduğunu, tutukluluğunun devam etmesinin yaşam hakkına yapılmış bir saldırı olduğunu belirtmişti. Demirtaş için başlatılan kampanyaya 5 binden fazla kişi imza atmıştı.

Tedavisine dışarıda devam edilecek Demirtaş'ta 2002 yılında hewrediter derin ven trombozutrombozu (kalıtımsal kan pıhtılaşması) hastalığı ortaya çıkmıştı. 'Derin ven trombozu' çoğu kez bacaktaki toplardamarlarda pıhtı oluşturuyor. Oluşan pıhtının bacak toplardamarlarını tıkanması sonucu bacakta şişlik, ağrı ve yürüyememe şikayeti oluşurken, pıhtının bulunduğu yerden kopup akciğere gitmesi ile akciğer embolisi olarak isimlendirilen nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı ile karakterize olan ve bazen ölümcül olabilen bir durum gelişebiliyor.

Demirbaş, 2009 yılında yapılan KCK operasyonlarında tutuklanmıştı. Cezaevi koşullarından dolayı durumu kötüye giden Demirbaş, 55 gün hastanede tedavi görmüştü. Demirbaş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 05 Nisan 2010 tarihli hayati tehlikesi olduğunu belirten rapora binaen 14 Mayıs 2010 tarihinde serbest bırakılmıştı.

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