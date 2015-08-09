Eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır’daki Kırklar Dağı Yaşam Konutları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar 27 kişiden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş da bulunuyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, Dicle Nehri kıyısında yapılan Kırklardağı Yaşam Konutları’nda “yolsuzluk ve usulsüzlük yapılıp, örgüte para aktarıldığı” gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün Diyarbakır merkezli 6 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda, aralarında Sur ilçe eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın da bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 15 kişi, Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme Sur Belediyesi eski Başkanı Abdullah Demirbaş, Serdar Ay, Ramazan Keskinkılıç, Namık Kemal Avşar, Mehmet Yazmaz, Kemal Güler, İsmet Demirbölek, Enver Yurtdaş ve Cahit Alkan isimli şüphelilerin tutuklanmasına karar verirken; Piresin Bal, Nevzat Sertaç Özgen, Nakşi Sayar, Murtaza Karademir, İlhan Avşar ve Abdulsemet Karakaş isimli kişileri ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Öte yandan önceki akşam mahkemeye çıkarılan İlhami Mat, Emine Yıldız ve Sefer Başari isimli yurttaşlar da tutuklanmıştı. 27 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında şu ana kadar 12 kişi tutuklandı.