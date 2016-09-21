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Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hâkim karşısında

"Birden fazla kişi ile tehdit" ve "Kamuoyu görevlisine hakaret" suçlarından yargılanan Sarıgül ve oğlunun davası 29 Aralık'a ertelendi

21 Eylül 2016 16:40

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, "Birden fazla kişi ile tehdit" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Akşam'da yer alan habere göre, İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan eski Şişli Belediye Başkanı Sarıgül katılırken, oğlu sanık Emir Sarıgül sağlık sorunları gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Müştekiler Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eşi Mahbube Nazlı İnönü'yü ise avukatları temsil etti. Duruşmada, sanıklar hakkında hazırlanan iddianame özetlendi. İddianamedeki suçlamalara ilişkin söz alan Mustafa Sarıgül, savcılığa verdiği ifadeyi tekrarladığını söyledi. 

"Hepsi gelsin"

Duruşmalara sürekli katılacağını belirten Sarıgül, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. İddia sahipleri geldiği zaman onlara da sorularım olacaktır. Bu mahkemede doğru kararın çıkacağına inancım tamdır. Bu konu benim siyasi geleceğimi yıpratmaya yönelik içi boş bir davadır. Doğru ve haklı olduğumuzu tüm kamuoyu biliyor. Bize yapılan haksızlığı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı. Söz alan müşteki Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'nün avukatı ise davaya müdahil olmak istediklerini ve tanık anlatımlarından sonra gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etti. Müdahillik talebine ilişkin görüşü sorulan sanık Sarıgül, "Katılsınlar, hepsi gelsin" dedi.
 
Müştekilerin davaya müdahillik taleplerini kabul eden mahkeme, sanık Emir Sarıgül'ün bir sonraki celseye katılması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

8 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'nün suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Mustafa Sarıgül'ün, birden fazla kişiyle tehdit ve kamu görevlisine hakaret suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, Emir Sarıgül hakkında ise birden fazla kişi ile tehdit suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

 

 

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