Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül'e hapis istemi

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında, "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan hapis talep etildi.

Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü’nün suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Özel Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül ’şüpheli’ sıfatıyla, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü ’müşteki sıfatıyla yer aldı.

Mustafa Sarıgül'e 8 yıl hapis istemi

DHA'nın haberine göre, iddianamede Mustafa Sarıgül’ün "Birden fazla kişi ile tehdit" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi. Emir Sarıgül hakkında ise "Birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca onaylanan iddianame mahkemeye gönderildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül Eylül ayında hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün eşi Nazlı İnönü, 18 Aralık’ta bir gazeteye verdiği röportajda, "Mustafa Sarıgül’ün kendilerini ölümle tehdit ettiğini, Sarıgül’ün ’mafya tutmaktan’ söz ettiğini, sadece Hayri İnönü ile kendisinin değil Amerika’da okuyan çocuklarının da tehdit edildiğini" iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü "mağdur" sıfatıyla ifade vermişti.

Kanun yararına bozma talep edilmişti

Savcılık Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül hakkında verilen takipsizlik kararı Mart 2015’de kesinleşti. Ancak Hayri İnönü, avukatı aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na başvurarak savcılık kararına itiraz etti ve "Kanun yararına bozma" talebinde bulundu.



Yargıtay da 3 Aralık 2015’de savcılığın takipsizlik kararının kanun yararına bozulmasına karar verdi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden ele aldı.