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Yaşam

Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı

Uçakta rahatsızlanan Sarıgül’e ilk müdahaleyi kabin ekibi yaparken, uçağa sağlık ekibi çağırıldı

06 Temmuz 2016 14:31

İstanbul’dan Sivas’a gitmek için Türk Hava Yolları uçağına binen eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA’nın haberine göre, sabah saat 05.00’da Atatürk Havalimanı’nda Sivas’a gitmek için THY'nın TK 2658 sefer sayılı uçağına binen Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kalkış öncesi aniden rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayetinin bulunduğu Sarıgül’e ilk müdahaleyi kabin ekibi yaparken, uçağa sağlık ekibi çağırıldı.

Sarıgül daha sonra uçaktan indirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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