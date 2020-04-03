Eski SHP Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

SHP eski milletvekili - CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Sönmez, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sönmez, 25 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs testinin pozitif çıktığını Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi olduğunu açıklamıştı.

72 yaşındaki Sönmez'in bugün saat 16:00 sularında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haberi sosyal medya adresinden paylaşan CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, "Bir süredir Balıkesir -Edtemit'te COVİD 19 tedavisi gören Kenan Abi'yi, hep mücadeleci kişiliği ile hatırlayacağız. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.