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Chris Brown'la Drake, Rihanna için kavga etti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown arkadaşlarıyla ABD’nin Manhattan şehrindeki bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Aynı gece rap şarkıcısı Drake de oradaydı

15 Haziran 2012 13:51

ABD’de eğlenmek için aynı gece kulübünü seçen ünlü şarkıcı Chris Brown ile rap müziğinin tanınmış ismi Drake eğlendikleri yerde olay çıkardı. Kulübün yerle bir olmasına neden olan kavganın nedeni Barbadoslu şarkıcı Rihanna idi.

Rihanna’nın eski erkek arkadaşı olan Brown son günlerde başarılı sanatçıyla birlikte olduğu söylenen Drake'e bir şişe şampanya gönderdi.

Drake şişeyi aldıktan sonra yanına bir not koydu. Rap yıldızı yazdıklarıyla Brown’ın kontrolden çıkmasına neden oldu.

Nota “Eski sevgilinle beraberim. Buna alışsan iyi olur” yazan rap’çi bir anda kendini bar kavgasının ortasında buldu.

İkilinin korumaları da kavgaya karışınca ortalık savaş alanına döndü. Kulübe gelen polis kalabalığı dağıtırken 5 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kavga sırasında barda bulunan Avustralyalı bir turist kadının kafasına, havada uçan şişelerden bir tanesinin isabet ettiği, turistin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Brown Twitter’da bar kavgasında aldığı yarayı gösterdiği fotoğrafını 10 milyon takipçisiyle paylaştı.

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