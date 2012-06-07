T24 LogoT24 Logo
Magazin

Rihanna Bodrum'a geliyor

Ünlü şarkıcı Rihanna'nın Yunan adalarından helikopter ile Bodrum’a gelerek Mansimov’a ait Palmalife Otel’de konaklayacağı, sonra özel bir yat ile üç günlük mavi yolcuğa çıkacağı belirtildi

07 Haziran 2012 15:49

Rihanna'nın Bodrum'daki bir yat marinasının açılışına geleceği ve 3 günlük mavi tur yapacağı öğrenildi.

Azerienli işadamı Mübariz Mansimov’un geçen yıl işadamı Cefi Kamhi’den satın aldığı, Bodrum’un Yalıkavak Beldesi’ndeki marinanın 15 Haziran’da yapılacak açılışına, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın geleceği öğrenildi.

İşadamı Mansimov, yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yaptığı ve Palmarina Yalıkavak adını verdiğini marinanın açılışı için gün sayıyor. 15 Haziran’da planlanan açılış için şarkıcı Rihanna’nın davet edildiği öğrenildi. 450 yat kapasiteli Palmarina Yalıkavak’ın açılışında konser vermek için yaptığı özel çalışmaları ve Ortadoğu’ya özgün yöresel kıyafetlerle yaptığı provaların fotoğraflarını Facebook sayfasında paylaşan Rihanna’nın, Bodrum için özel bir gösteri hazırladığı ifade edildi.

Rihanna’nın Yunan adalarından helikopter ile Bodrum’a gelerek Mansimov’a ait Palmalife Otel’de konaklayacağı, sonra özel bir yat ile üç günlük mavi yolcuğa çıkacağı belirtildi. Rihanna’nın geliş zamanı sır gibi saklanırken, şarkıcının özel isteklerinin kabul edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

RihannaBodrum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24