Rihanna Bodrum'a geliyor

Rihanna'nın Bodrum'daki bir yat marinasının açılışına geleceği ve 3 günlük mavi tur yapacağı öğrenildi.

Azerienli işadamı Mübariz Mansimov’un geçen yıl işadamı Cefi Kamhi’den satın aldığı, Bodrum’un Yalıkavak Beldesi’ndeki marinanın 15 Haziran’da yapılacak açılışına, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın geleceği öğrenildi.

İşadamı Mansimov, yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yaptığı ve Palmarina Yalıkavak adını verdiğini marinanın açılışı için gün sayıyor. 15 Haziran’da planlanan açılış için şarkıcı Rihanna’nın davet edildiği öğrenildi. 450 yat kapasiteli Palmarina Yalıkavak’ın açılışında konser vermek için yaptığı özel çalışmaları ve Ortadoğu’ya özgün yöresel kıyafetlerle yaptığı provaların fotoğraflarını Facebook sayfasında paylaşan Rihanna’nın, Bodrum için özel bir gösteri hazırladığı ifade edildi.

Rihanna’nın Yunan adalarından helikopter ile Bodrum’a gelerek Mansimov’a ait Palmalife Otel’de konaklayacağı, sonra özel bir yat ile üç günlük mavi yolcuğa çıkacağı belirtildi. Rihanna’nın geliş zamanı sır gibi saklanırken, şarkıcının özel isteklerinin kabul edildiği öğrenildi.