Eski sevgilisine mektuplar gönderip 5 ay hapis cezası alan sanık: Taciz dokunarak olmuyor mu?

Eskişehir'de, eski sevgilisi Marina Lakvekheliani'nin yüzüne kimyasal madde attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Can, 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eski sevgilisine cezaevinden gönderdiği mektuplar nedeniyle 'taciz' suçundan da 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılan Can, kendisini "Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben cezaevinden nasıl taciz etmiş olabilirim?" diye savundu.

Gürcistan'da bilgisayar öğretmeni olan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye'ye geldi. 2015 yılında da Türk vatandaşı oldu. Eski sevgilisi İbrahim Can, 2017 yılının Kasım ayında, Marina Lakvekheliani'nin yüzüne kimyasal madde atıp kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani, hastanede tedavi edildi.

İbrahim Can ise tutuklandı. Suçlamayı kabul etmeyen Can, 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Ben hapisteyim; nasıl taciz etmiş olabilirim?"

Cezaevinde olduğu süre içinde eski sevgilisine mektuplar gönderen Can, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kendisini "Taciz dokunarak olmuyor mu? Ben hapisteyim. Nasıl taciz etmiş olabilirim? Sadece mektup yazdım" diye savundu. Mahkeme tutuklu sanığı 'taciz' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.