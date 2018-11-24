Eski sevgilisine 20 bin kısa mesaj gönderip, günde 40 kez arayan kadına 4 yıl hapis

İrlanda'da bir kadın, eski erkek arkadaşına yönelik 10 yıla yakın bir süredir devam eden ve saldırgan boyutlara ulaşan 'stalk' faaliyetlerinden ötürü 4 yıl hapse mahkum edildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lewes Crown mahkemesi tarafından verilen kararda, Lina Tantash isimli kadın stalk faaliyetlerinden ötürü suçlu bulundu ve bir dizi kısıtlama cezasıyla da karşılaştı.

Dublin'de yaşayan 44 yaşındaki kadın, 2007 yılının başlarında film yapımcısı Jarlayh Rice ile ilişkisi vardı. Ancak birkaç hafta içerisinde bu ilişkiye Rice tarafından son verilmişti.

Tantash ise, Rice' tarafından terk edilmesine rağmen çeşitli yöntemlerle iletişimini sürdürmeye çalıştı.

Kadın, kendisinden uzaklaşan Rice'ın kapısına gitmeye, işyerinden günde 40 defa aramaya başladı. Tantash'ın Rice'a gönderdiği mesajların sayısının ise 20 bin olduğu öğrenildi.

'Aşk sözleşmesi'

Tantash ayrıca, Rice'a ulaşmak için 11 adet sahte e-posta adresi açtı. Rice ise, kadının ısrarlı tavrından kurtulmak için evini değiştirse dahi kendisini kurtaramadı.

Kadın ayrıca, Rice için aramalarına 15 dakika içinde cevap vermek zorunda olduğu ve bir ilişki içerisinde olduklarını itiraf edip bir yıl içerisinde evlenecekleri gibi 'yükümlülüklerin' yer aldığı 21 maddelik bir 'Aşk sözleşmesi' dahi hazırladı.

Tantash ayrıca bu sözleşmeye karşılık olarak, Rice'ın 50 bin euro'dan fazla miktarda borcunu ödediğini açıkladı.

Rice ise, Tantash tarafından hazırlanan sözleşmeyi imzaladığını ve 40 maddelik bir genişleme önerisi yazarak kurtulmaya çalıştığını söylese de, psikologlar bu yöntemin faili daha da kışkırttığını söyledi.

Dedektif tuttu ve Facebook'a ilan verdi

Sonunda, kadının baskılarına dayanamayan Rice, çareyi şehir değiştirmekte buldu ve Brighton'a taşınarak bir üniversitede öğretim görevlisi oldu. Tantash ise Rice'ı bulmak için dedektif tuttu, Facebook'a verdiği ilanda Rice'ın iletişim bilgilerini bulana 1500 euro ödül vereceğini açıkladı ve Rice'ın bulunduğu yerin yakınındaki Croydon'da bir iş bularak 'stalk' mesafesine girdi.

İşyerine 200 dolarlık pizza söyledi

Tantash, kendisinden kaçan 'aşkını' cezalandırmak için ise çeşitli yöntemlere başvurdu. Rice'ın işyerine, Rice'ın adına 200 dolarlık pizza gönderdi, intihar etmekle veya iş arkadaşlarını öldürmekle suçladı, Rice'a yakın olduğu isimleri tespit ederek onları aradı ve Rice'ın kendisine borcu olduğunu söyledi.

Sesli mesaj sistemini hacklemesinin yanı sıra, Tantash Rice'a fiziksel saldırıda da bulunarak omzunu zedeledi.

“İntiharı düşündüğüm dönemlerden geçtim”

Rice ise, yaptığı açıklamada "Hayatımın saldırganca bir şekilde dağıtılması beni savunmasız, korkmuş ve bitkin bir hale getirdi" ifadelerini kullandı ve derin bir depresyona itildiğini söyledi. Rice ayrıca, "En kötü zamanlarımda intiharı düşündüğüm dönemlerden geçtim" dedi.

Tantash yalnızca Rice'a değil, kendisine 'rakip' olarak gördüğü, Rice'ın iş arkadaşı Sarah Bolland'ı da tehdit etmeye başladı.

Bolland, mahkemeye yaptığı açıklamada Rice'la bir ilişki içerisinde olmadığını açıkladı ve okulun internet sitesinden 'seçilerek' saldırı ve hakaretlerin hedefi olduğunu söyledi.

Tutuklandı

Savunmasında psikolojik problemler yaşadığını söyleyen Tantash ise, geçen Ekim ayında tutuklandı.

Tantash ayrıca, savunmasında Rice'ı suçlayarak onun bir narsist olduğunu ve kendisine 'Gaslighting' (genellikle erkekler tarafından uygulanan, karşıdaki insanın psikolojisinin bozulmasının ve kendisinden şüphe etmesinin amaçlandığı sistematik manipülasyon tekniği) uyguladığını iddia etti.

Pişman olduğunu söyledi

Hakim ise, cezasını okuduğu esnada Tantash'a "Benim görüşüme göre siz ahlaksız, aldatıcı ve manipülatif bir kadınsınız. Rice'a ve Bolland'a yaptıklarınızdan ötürü utanmalısınız" dedi.

Tantash ise, cezasını kabul etti ve derin bir pişmanlık duyduğunu belirterek cezası karşılığında İngiltere'yi terk etmeyi teklif etti.