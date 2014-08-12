Eski sevgilisi, ünlü porno yıldızı Christy Mack'i öldüresiye dövdü

Eski sevgilisi tarafından dövülen dünyaca ünlü porno yıldızı Christy Mack, tanınmayacak hale geldi

Ringlerde "Savaş Makinesi" adıyla tanınan Jon Koppenhaver isimli dövüşçü tarafından Las Vegas'taki evinde dövülen 23 yaşındaki Mack, hastanede çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.



Polis tarafından aranan Koppenhaver'ın, Cuma günü sabaha karşı görmeye gittiği Mack'in evinde bir erkekle karşılaşınca kıskançlık krizine girdiği belirtildi.



Polis evdeki diğer kişinin de saldırıya uğradığını ve ciddi şekilde yaralandığını açıkladı. Mack, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Koppenhaver'la Mayıs'ta ayrıldık ve evimden San Diego'ya taşındı. Cuma sabahı habersiz şekilde evime geldi. Eve geldiğinde, ben ve arkadaşım giyinik ve silahsızdık. Tek bir kelime etmeden arkadaşımı dövmeye başladı. Sonra da bana yöneldi. Beni soyup, önüne duş almaya zorladı.