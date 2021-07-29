Eski sevgilisi Öykü Uslu'yu darbeden şarkıcı Çağatay Akman'a 2 ay uzaklaştırma

Şarkıcı Çağatay Akman, oyuncu Öykü Uslu'yu darbettiği gerekçesiyle 2 ay uzaklaştırma cezası aldı.

Şarkıcı Çağatay Akman, geçtiğimiz Cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu’ya darbetmişti. Uslu’nun polis ekiplerini aramasının sonrasında gözaltına alınan Akman, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Yaşananlar üzerine dün öğle saatlerinde oyuncu Öykü Uslu, avukatı Mehmet Gençoğlu ile Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na giderek, Çağatay Akman hakkında nöbetçi Aile Mahkemesine, koruma tedbir kararı için talepte bulunmuştu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi, Çağatay Akman hakkında iki ay süreyle ‘önleyici tedbir’ uygulanmasına karar verdi.

Buna göre şarkıcı Akman, Öykü Uslu’ya karşı, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşamayacak, iletişim yoluyla rahatsız edemeyecek.

Akman hakkında, tedbir kararını ihlal ettiği takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacak.