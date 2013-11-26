Eski sevgilisi 'hayır' deyince kendini yaktı

Gaziantep'te 18 yaşındaki Recep Ç., iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı sevgilisinin konuşma isteğine olumsuz yanıt vermesi üzerine bunalıma girip, üzerine yanıcı madde dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan Recep Ç., tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Gümüştekin Mahallesi Şehit Hasan Aslan Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, Recep Ç., bir süre önce ayrıldığı ve konuşma isteğine olumsuz yanıt veren eski kız arkadaşının evinin önüne gitti.

Recep Ç., görüşme talebine tekrar olumsuz yanıt alınca bunalıma girip, yanıcı maddeyi üzerine dökerek kendini yaktı.

Recep Ç. alev topuna dönerken, onu gören mahalle sakinleri, sağlık ekiplerinden yardım isteyerek suyla müdahalede bulundu.

Mahalle sakinlerinin çabası sonucu söndürülen Recep Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavisine alınan Recep Ç.'nin vücudunda derin yanıklar olduğu belirlendi. Yanık Ünitesi'nde tedavisine başlanılan Recep Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.