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Magazin

"Eski Serdar'a ne dersiniz?" sorusuna Serdar Ortaç'tan ilginç yanıt: Allah belanı versin derdim

25 Temmuz 2020 12:28

Bebek'te bisikletle sahil turu atarken görüntülenen Serdar Ortaç, magazin muhabirlerinin "Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?" sorusuna "Allah belanı versin derdim" yanıtını verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı Serdar Ortaç, muhabirlerle ilginç anlar yaşadı. 

"Geçmişte yaptıklarınızı düşünürseniz eski Serdar'a ne derdiniz?" sorusuna "Allah belanı versin derdim. Eskiden kötüydü ağabey ne diyebilirim ki" cevabını verdi.

"Ölene kadar Ahmet Kaya için özür dileyeceğim" 

Geçmişte yaşanan ödül törenindeki Ahmet Kaya polemiği ile ilgili olarak ise Serdar Ortaç "Her zaman özür diliyorum, herhalde ölene kadar da özür dileyeceğim. Çok pişmanım" dedi.

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