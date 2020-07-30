Eski Sağlık Bakanı Akdağ, ABD’li ilaç firmasının Türkiye'ye rüşvet verdiği iddiası hakkında konuştu: Töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar

ABD’li ilaç firması Alexion’un Sağlık Bakanlığı’nda 1,3 milyon dolar rüşvet dağıttığı iddiasıyla ilgili haberlerde adının geçmesi üzerine suç duyurusunda bulunan eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, “Töhmet altında bırakmaya çalışıyorlar” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rüşvet iddiaları ile ilgili sorulara dün yanıt vermiş; “Konu bakanlığımızca soruşturulmaktadır. İstifaların rüşvet iddialarıyla ilgisi yoktur” demişti.

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"İsimlerimiz sürekli tekrarlanarak bir algı oluşturulmaya çalışılıyor"

Gazeteci Semra Topçu'ya konuşan Akdağ, şunları kaydetti:

“Bakanlığın Komisyon üyelerinden en azından birinin bir danışman aracılığıyla bu işleri yaptığına dair haberler çıktı, Amerika’daki bu kurumu referans göstererek. Bunun dışında orada hiç kimse suçlanmamasına rağmen haberi yapanların ısrarla Akdağ’ın dönemi, Müezzinoğlu’nun dönemi diye başlıklar atması bana göre basın etiğine hiç uymayan bir şey.

"Bu haberleri yapanlar solcu geçiniyor"

Bizim isimlerimiz sürekli tekrarlanarak bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. ABD’deki raporda bakanlarla ilgili en ufak bir husus var mı? Bu kurumun ilgili kararında Recep Akdağ ya da Mehmet Müezzinoğlu ile ilgili en ufak bir şey var mı, yok. Bu haberleri yapanlar solcu geçiniyorlar. Ama bir Amerikan kuruluşunun kararını sanki Türkiye’de mahkemeler karar vermiş gibi tepe tepe kullanmaktan imtina etmiyorlar. Bunu Türkiye’deki kurumlar, bakanlığın kendisi, savcılık, soruşturup bir karara varılmış değil üstelik.”

"Türkiye’yi milyarlarca dolar israftan koruyan, tasarruf yaptıran bir bakandım"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığını yürüten Akdağ, uluslararası ilaç şirketlerinin hedefinde bir bakan olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“2003 yılından itibaren ilaç konusunda yaptığımız yeni düzenlemeler yeni kararnameler, referans fiyat uygulamalarıyla Türkiye’de ilaç fiyatları nerelerden nerelere indi. Şimdi Recep Akdağ’ın ismi zikredilirken bu bilinerek konuşulmalı. O günleri hatırlayan kişilerin doğru yorum yapabileceğine inanıyorum. Çünkü uluslararası firmalarla bu kadar mücadele eden, onların hedefe koyduğu, Türkiye’yi milyarlarca dolar israftan koruyan, tasarruf yaptıran bir bakanla konuşuyorsunuz.”

ABD’li ilaç firmasının Türkiye’de ilaç satışını arttırmak için “Bazı kamu çalışanlarına rüşvet dağıttığı” iddialar için üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Akdağ, “Şimdi savcılık ne yapıyor, bekleyip görelim” ifadesini kullandı.