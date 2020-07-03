Yolsuzluk iddialarında Türkiye'nin de adı geçiyor; SEC'ten ilaç devine 21 milyon dolarlık ceza

ABD’nin ilaç sektörü önemli bir haberle sarsıldı. ABD Yönetimi, Boston merkezli ilaç devi Alexion Pharmaceuticals Inc. adlı şirkete, ürettiği Soliris adlı ilaç için 2 ülkede yaptığı operasyonlarla ilgili 21 milyon dolarlık ceza kesti.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) göre, Alexion Pharmaceuticals Inc.'in defter kayıtları incelendi. 2010 ile 2015 yılları arasında şirketin muhasebe kayıtlarında bazı ihlaller olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalarda Boston merkezli şirketin ABD Yabancı ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nın (FCPA) ihlal ve suistimal edildiği ifade edildi.

Yapılan incelemelerde ise Türkiye ve Rusya’da yetkilileri uygunsuz bir şekilde etkilemek için para ödendiği iddia edildi.

Bostonlu ilaç şirketi iddiaları reddetme veya kabul etmek yerine SEC ile anlaşma yolunu tercih etti. Böylece şirket ABD Hükûmeti’ne 21 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. SEC’in açıklamasında Soliris adlı ilacın Alexion Pharmaceuticals tarafından Türkiye’de 2009 yılında satılmaya başlandığı ifade edildi.