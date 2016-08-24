Eski Rus milletvekili: Türkiye'nin yardımıyla teröristlerin bel kemiğini kıracağız

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin eski üyesi Yevgeni Tarlo, Türkiye tarafından Cerablus'ta IŞİD'e karşı başlatılan askeri harekat konusunda değerlendirmede bulundu. Tarlo, "Türkiye'nin yardımıyla teröristleri ciddi şekilde etkisiz hale getireceğiz, bel kemiğini kıracağız. Türkiye'nin yardımı, katılımı ve desteği olmadan Ortadoğu'daki sorunları çözmek imkânsız" dedi.

Sputnik'e konuşan Tarlo şunları söyledi:

"IŞİD terör örgütüne yönelik herhangi bir mücadeleyi, adımı olumlu buluyor ve onaylıyorum. Eğer Türkiye bu konuda Rusya'nın yanında yer alarak işbirliğine başladıysa bu çok iyi bir gelişme. Türkiye'nin yardımıyla teröristleri ciddi şekilde etkisiz hale getireceğiz, bel kemiğini kıracağız. Türkiye'nin yardımı, katılımı ve desteği olmadan Ortadoğu'daki sorunları çözmek imkânsız."

"Türkiye'nin bu adamı mutlu edici"

Ankara'nın terörle mücadele bağlamında başlattığı askeri harekatın öneminde dikkat çeken Tarlo şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin nihayet bu adımı atması mutlu edici ve Rusya'nın haklı olduğunu ortaya koyuyor. Rusya daha önce bölgede teröre karşı hava operasyonu başlattı ve bugün de bu yöndeki mücadelemiz devam ediyor. Eğer Rusya ve Türkiye bu konuda daha önce aktif şekilde işbirliği yapsaydı ve istihbarat güçleri 24 Kasım'da Rus savaş uçağını düşürülmesi ile ilgili birileri provokasyon yapmasaydı terörle mücadele konusunda çok iyi gelişmeler olacaktı."

"24 Kasım olayı, istihbarat güçlerinin provokasyonuydu"

Tarlo ayrıca Türkiye'nin 24 Kasım'da Rus uçağını düşürmesi olayının istihbarat güçlerinin provokasyonu olduğunu öne sürdü:

"24 Kasım olayı bana göre bir provakosyondu. Birilerine ait istihbarat güçlerinin yaptığı bir provakosyon… Kimlere ait olduğunu söyleyemem, elimde bilgiler yok, suçlamak istemiyorum. Fakat bu uçak krizinin kimin işine yaradığını ise herkes gördü."

"Putin'in maç için Türkiye ziyareti olumlu bir sinyal"

Tarlo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 31 Ağustos'ta yapılacak Türk-Rus dostluk maçı için Türkiye'ye geleceği iddialarına yönelik soruyu da şöyle yanıtladı:

"Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun olası ziyaretle ilgili ‘Olsa iyi olur' yorumuna katılıyorum. Devlet Başkanımız Vladimir Putin adına konuşamam, ama Sayın Putin'in maç için Türkiye'yi ziyaret etmesi ikili ilişkiler açısından olumlu bir sinyal olur."