Seçimle gelen eski rektörlerden Soylu'nun hedef aldığı Prof. Ergüder'e destek: Susturmaya yönelik hukuksuz, saygısız ve baskıcı tavırları kınıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "atanmış rektör istemiyoruz" talebiyle başlayan protestolarla ilgili eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'i hedef almasına karşı, Türkiye'nin farklı üniversitelerinin 38 eski rektörü tepki gösterirken, yapılan açıklamada "Susturmaya yönelik hukuksuz, saygısız ve baskıcı tavırları kınıyoruz" denildi.

"Biz seçimle göreve gelen üniversite rektörleri ve YÖK üyeleri olarak; üniversite özerkliğini ve akademik özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik her türlü uygulamaya karşıyız" denilen açıklamada, Prof. Ergüder'in açıklamalarının desteklendiği vurgulandı.

"Hukuksuz, saygısız ve baskıcı tavırları kınıyoruz"

38 akademisyenin yaptığı açıklama şöyle:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DEĞERLERİNİ KORUMAYA KARARLI OLAN TOPLUMUMUZA DUYURU

Biz seçimle göreve gelen Üniversite Rektörleri ve YÖK Üyeleri olarak; ÜNİVERSİTE ÖZERKLİĞİNİ ve AKADEMİK ÖZGÜRLÜKLERİ ortadan kaldırmaya yönelik her türlü uygulamaya karşıyız ve bu bağlamda Değerli arkadaşımız PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER'in açıklamalarını destekliyoruz.

Anayasamızın 26. maddesinin 1. fıkrasına göre "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar" şeklinde ANAYASAL güvence altına alınmış olan ifade özgürlüğünü kullanan arkadaşlarımızı ve yurttaşlarımızı susturmaya yönelik hukuksuz, saygısız ve baskıcı tavırları kınadığımızı, KAMUOYUNA DUYURMAYI BİR GÖREV BİLİYORUZ."

Ayhan Alkış (Yıldız Teknik Üniversitesi1996-2004 Eski Rektörü ve Üniversiteler Arası Kurulu eski Bsk. 2003-2004)

Ahmet Çakır (YÖK Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haliç Üniversitesi Eski Rektörü)

Aytekin Berkman (YÖK Denetleme Kurul Başkanı, Maltepe ÜniversitesiEski Rektörü)

Ali Sait Sevgener (İstanbul Ticaret ve Haliç Üniversiteleri eski Rektörü)

Attila Sezgin (İzmir Ekonomi Üniversitesi eski Rektörü (2001-2011), YÖK eski üyesi 1990-2001)

Ayşe Semra Ülkü (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Eski Rektörü 1998-2006)

Bektaş Açıkgöz (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi eski Rektörü)

Cezmi Öncüer (Adnan Menderes Üniversitesi Eski Rektörü 1993-2002)

Engin Ataç (Anadolu Üniversitesi Rektörü 1997-2005 ve YOK üyesi 2005-2009

Ethem Ruhi Fıglalı (Muğla Sitki Lokman Üniversitesi Eski Rektörü)

Ferit Bernay (Ondokuzmayıs Üniversitesi Eski Rektörü 2000-2008)

Ferit Koçoğlu (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eski Rektörü)

Fethi Idiman (9 Eylül Üniversitesi eski rektörü 1986-2000)

Gülsün Sağlamer (ITU Eski Rektörü)

Halil Güven (Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Ve Bilgi Üniversitesi Eski Rektörü)

Hasan Kazdağlı (Denizli Pamukkale Üniversitesi Eski Rektörü)

İlter Turan (Bilgi Üniversitesi Eski Rektörü)

İsmail Tosun (YÖK eski Başkan Yrd.)

İsmet Vildan Alptekin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi eski rektörü 2000-2007, Üniversiteler Arası Kurulu Başkanı eski 2005-2006)

Kemal Gürüz (YÖK Eski Başkanı)

M. Lütfü Çakmakçı (Süleyman Demirel Üniversitesi 1996 - 2004 Rektörü)

Mehmet Şahin (Kayseri Erciyes Üniversitesi eski Rektörü)

Mustafa Yurtkuran (Bursa Uludağ Üniversitesi eski Rektörü)

Necat Akdeniz Akgün (ESOGÜ. 1999 - 2007 Eski Rektörü)

Necdet Hocaoğlu

Nusret Aras (Ankara Üniversitesi Eski Rektörü)

Osman İnci (Trakya Üniversitesi eski rektörü 1996-2004)

Ramazan Aydın (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eski Rektörü 1999-2007)

Ramazan Özen (Karaelmas Bülent Ecevit Üniversitesi Eski Rektörü)

Şener Oktik (Muğla Üniversitesi Eski Rektörü)

Sıddık Yarman (Işık Üniversitesi Eski Rektörü)

Süha Sevük (ODTÜ eski Rektörü)

Şan Öz Alp (AKÜ ve UKÜ eski Rektörü)

Tahsin Nuri Durlu (Kırıkkale Üniversitesi eski rektörü 1997-2006)

Uğur Büyükburç (Urfa Harran Üniversitesi Eski Rektörü)

Uğur Oral (Mersin Üniversitesi Eski Rektörü)

Ülkü Bayındır (Ege Üniversitesi eski Rektörü)

Yalçın Kekeç (Çukurova Üniversitesi Eski Rektörü)