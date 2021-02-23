Soylu'nun hedef aldığı Prof. Ergüder'e 1460 isimden destek: İktidar mensuplarını bilim insanlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "atanmış rektör istemiyoruz" talebiyle başlayan protestolarla ilgili eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'i hedef almasına karşı, farklı mesleklerden 1460 isim, "İktidar mensuplarının ülkemizin değerli bilim insanlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Prof.Dr. Üstün Ergüder'in meslektaşı, öğrencisi, dostu, arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz" denilen açıklama şöyle:

"Her zaman demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, hukuktan, üniversite özerkliğinden yana olan ve tüm bu değerleri bütün yaşamı boyunca sorumluluk aldığı alanlarda etkili kılan bilim insanı, uluslararası akademi dünyasında büyük bir saygınlık kazanmış Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü çok kıymetli Prof. Dr. Üstün Ergüder’in meslektaşı, öğrencisi, dostu, arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Üstün Ergüder hocamızın daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir üniversite için, gençlerin özgürlükçü, düşünen, tartışan, üreten bireyler olmaları adına gösterdiği çabaların altında kötü niyet ve amaç aramanın, bu tür isnatlarda bulunmanın çok talihsiz, yakışıksız olduğunu düşünüyor ve iktidar mensuplarını ülkemizin değerli bilim insanlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz."

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1460 kişilik tam liste şöyle: