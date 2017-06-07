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Eski rektör tutuklandı

Akdeniz Üniversitesi'nin eski rektörü 12 gündür emniyette sorgulanıyordu

07 Haziran 2017 19:33


Antalya'da 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında geçen 26 Mayıs'ta sabaha karşı gözaltına alınan eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü İsrafil Kurtcephe, tutuklandı.


Akdeniz Üniversitesi'ndeki 'FETÖ/PDY' yapılanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 12 gündür emniyette sorgulanan eski rektör İsrafil Kurtcephe, işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adiyeye getirildi. Elleri kelepçeli adliyeye getirilen İsrafil Kurtcephe, uzamış sakallarıyla dikkati çekti. Kurtcephe, koluna giren iki polis eşliğinde adliyeye girdi.

"Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar" Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından ifadesi alınan Kurtcephe, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Antalya 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

İsrafil Kurtcephe, Ağustos 2008 ile Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi'nde rektörlük yaptı. Asker kökenli bir tarihçi olan Kurtcephe, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Kasım 2015 tarihinde, görev süresinin bitimine 6 ay kala Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından görevden alınıp memuriyetten uzaklaştırıldı.

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