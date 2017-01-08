Eski Portekiz Cumhurbaşkanı Mario Soares hayatını kaybetti

Portekiz'in eski Cumhurbaşkanı Mario Soares, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Lizbon'daki Cruz Roja Hastanesi'nde 13 Aralık tarihinden itibaren yoğun bakımda bulunan Portekiz'in eski Cumhurbaşkanı Mario Soares 92 yaşında yaşamını yitirdi.Soares'in ölümünü duyuran Portekiz hükümeti, 9 Ocak pazartesi gününden itibaren ülkede 3 günlük resmi yas ilan edilmesi kararı aldı.

Mario Soares kimdir?

Portekizli siyaset adamı. Edebiyat ve hukuk öğrenimi gördü. 1942'de girdiği Lizbon Üniversitesi'nde öğrenci örgütlerinde faaliyet gösterdi. 1946'da değişik muhalefet örgütlerinin oluşturduğu Birleşik Demokratik Muhalefet'in (MUD) hareketinin içinde yer aldı. 1958'de Lizbon'da avukatlığa başlayarak Salazar diktatörlüğüne muhalif olanların davalarını üstlendi.



1964'te Portekiz Sosyalist Eylemi'nin (ASP) kurucuları arasında yer aldı. Birçok kez tutuklandıktan sonra, 1970'te Paris'e göç etmek zorunda kaldı. 1973'te Federal Almanya'da Portekiz Sosyalist Partisi DSP'yi kurarak, partinin genel sekreteri oldu. Nisan 1974'teki askerî hükümet darbesinden (Karanfil Devrimi) sonra, Portekiz'e döndü. Cunta tarafından kurulan geçici hükümette Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Mart 1975'te kurulan ve Komünistlerin daha çok bakanlık elde ettikleri yeni hükümette görevini devlet bakanı olarak sürdürdü. Hükümetteki görevinden Temmuz 1975'te istifa etti. Yeni anayasının kabul edildiği ve DSP'nin en çok oyu olan parti olduğu Nisan 1976'daki seçimlerden sonra, Devlet Başkanı Santos Ramalho tarafından başbakanlığa getirildi. Bir azınlık hükümeti kurarak IMF'nin önerileri doğrultusunda bir kemer sıkma politikası uygulamaya başladı. Bu ekonomik program nedeniyle Aralık 1977'de meclisten güvenoyu alamayarak istifa etti. Nisan 1983 seçimlerindeki sosyalist zaferden sonra, yeniden başbakan oldu. Ekonomide liberasyona gitti ve Haziran 1985'te vaat ettiği gibi AT'ye katılma anlaşmasının imzalanmasını sağladı. Ancak yine Haziran 1985'te Sosyalist Demokrat Parti'yle yapılan koalisyon dağılınca istifa etti.



Şubat 1986'da yapılan seçimlerde 60 yıldan bu yana seçilen ilk sivil cumhurbaşkanı oldu. 1991'de ikinci kez seçildi.

