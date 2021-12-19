Eski porno yıldızı Mia Khalifa ‘doğmamış kızıyla’ konuştu: Annene benzemek için 13 bin dolarlık meme ameliyatı yaptırmalısın

Eski porno yıldızı Mia Khalifa , TikTok'ta paylaştığı videoda ‘doğmamış kızı’yla konuşarak annesine benzemek istiyorsa ‘meme büyütme operasyonu’ için para biriktirmesi gerektiğini söyledi.

TikTok'ta 30,2 milyon takipçisi olan Khalifa, bir video paylaştı. Videoda doğmamış kızıyla konuşurmuş gibi canlandırma yaptı. Kızı, ona, “Anne senin gibi görünmek için bir an evvel büyümek istiyorum, sabırsızlanıyorum” diyor. O da şu yanıtı veriyor: “Annen memeleri için 13 bin dolar, burnunu yaptırmak için 15 bin dolar harcadı yani bana benzemek istiyorsan şimdiden para biriktirmeye başlasan iyi edersin.”

Geçen yıl ağustos ayında Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlamanın mağdurları için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkardığı gözlüklerini 100 bin dolara satan Khalifa, 2018’de IŞİD’den ölüm tehdidi almıştı. 2014 yılında ünlenen Khalifa, Pornhub’da en çok izlenen porno yıldızları sıralamasında hala ikinci sırada.