Eski Playboy güzeli Ashley Mattingly 33 yaşında hayatını kaybetti

Eski Playboy yıldızlarından Ashley Mattingly'nin öldüğü açıklandı.

People dergisine konuşan Ashley Mattingly'nin ikiz erkek kardeşi, eski Playboy yıldızının intihar ettiğini düşündüklerini söyledi. ABD'nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde yaşayan modelin cansız bedeninin perşembe günü bulunduğu belirtildi.

Mattingly'nin ailesi yaptığı açıklamada, "Perşembe gecesi pek çok kişinin dikkatini çeken bir kişiliğe sahip kız kardeşimizin hayatına son verdiğini düşünüyoruz. Ashley birkaç yıl önce evine kapanmıştı ve alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele ediyor." ifadelerini kullandılar.

Mart 2011 Playboy güzeli olanak tanınan Ashley Mattingly'nin 16 Nisan tarihinde polis tarafından bulunduğu açıklandı.