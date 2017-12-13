Eski Pentagon yetkilisi Rubin: ABD, Türkiye’yi cesaretlendiren korkunç bir mesaj yolluyor

Kimliği açıklanmayan AKP’li bir işadamının, kendisi ve eski CIA çalışanı Graham Fuller’ın başına 3 milyon liralık ödül koymasıyla ilgili konuşan eski Pentagon yetkilisi Micheal Rubin, yaşananlar karşısında sessiz kaldığını belirttiği ABD Dışişleri Bakanlığı’na tepki gösterdi. Bakanlığın sessizliğinin "Türkiye’yi cesaretlendiren korkunç bir mesaj yolladığını” savunan Rubin, “Tek gereken delinin birinin sessizliği öldürmekle eşit zannetmesi ve işler hızlı bir şekilde kötüye gidebilir. Sonuçta bu, Washington’ın merkezinde göstericileri dövmekte beis görmeyen bir yönetim” dedi.

Avukat Özgür Çelebi, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Aslen Yozgat Yerköylü,varlıklı bir aileden gelen ve Bursa’da eğitim işleriyle uğraşan E.E isimli mükellefinin”, Türkiye’de haklarında soruşturma başlatılan Rubin ile Fuller’in yakalanması için önemli bilgi veren kişiye 3 milyon lira ödül vereceğini duyurmuştu.

"Fuller ve Rubin'in darbe girişiminde rol oynadığı iddiaları absürt"

The Washington Free Beacon isimli internet gazetesinden Adam Kredo'ya konuşan ABD’li yetkililer, Fuller ve Rubin’in 15 Temmuz 2016’daki başarısız askeri darbe girişiminde yol oynadığı iddialarını “absürt” olarak nitelendirirken, eski ABD hükümeti çalışanlarının başına konan ödülün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalifleri dünya genelinde susturma çalışmasının bir parçası olduğunu söyledi. Bir kısmı, aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Türkiye’nin tehditlerine yönelik çok az şey yapmasını” da eleştirdi.

“Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin ikisi de eski hükümet yekilisi olan iki Amerikalının başına ödül koyması karşısındaki sessizliği, Türkiye’yi cesaretlendiren korkunç bir mesaj yolluyor” diyen Rubin, işlerin hızlı bir şekilde kötüye gidebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde, protestocuların Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edilmesine de göndermede bulunan eski Pentagon yetkilisi, “Sonuçta bu, Washington’ın merkezinde göstericileri dövmekte beis görmeyen bir yönetim” diye konuştu.

"Erdoğan’ın otoriter yasadışılığı ve yargıya saygı duymaktaki eksikliğinin ithalatı"

ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman da, Free Beacon’a yaptığı açıklamada, Rubin ve Fuller’in başına konan ödülün “Erdoğan’ın otoriter yasadışılığının ve yargı sürecine saygı duymaktaki eksikliğinin ithalatını” temsil ettiğini söyledi.

"Suçlamalar, dikkati yolsuzluktan uzaklaştırmak için içler acısı bir çaba”

“Fuller ve Rubin gibi Amerikalıları, darbe girişiminden bir şekilde sorumlu olduğu suçlamasında bulunmak, dikkati yolsuzluktan uzaklaştırmak için içler acısı bir çaba” diyen Edelman, ABD’nin sessizliğinin Erdoğan’ı güçlendireceğini belirterek şöyle devam etti:

“Kimse onu yaptıklarından sorumlu tutmuyor. Başkan (Donald Trump), eylülde onunla New York’ta buluştu ve ‘Her şey harika’ dedi. Ardından Erdoğan Türkiye’ye gitti ve önceden belirlenmiş İran ziyaretini gerçekleştirdi. "