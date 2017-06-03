Erdoğan'dan Michael Rubin hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Girişimcilik Enstitüsü uzmanı Michael Rubin hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ve 'Örgüt adına suç işlemek'ten suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dokuz sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, "Michael Rubin'in akıl ve mantık dışı suçlamaları ve hakaret içeren paylaşımlarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kin ve öfkenin yansıması değil Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu husumetin de bir yansıması olduğu" öne sürüldü.

Dilekçede, Rubin'in zaman zaman yaptığı Türkçe paylaşımların ise 'FETÖ' adına yapıldığı ve bu şekilde suç işlediği iddia edildi.

Eski Pentagon çalışanı ve ABD'nin Ortadoğu ve Türkiye uzmanı olan Rubin, geçen sene mart ayında yayınlanan yazısında, Türkiye'de askeri darbe olasılığının yüksek olduğunu dile getirmişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı paylaşımlarda ise üçüncü bir darbe olabileceğini ve bunun Erdoğan'ın canına mal olabileceğini ileri sürmüştü.

Rubin'in geçen ayki ABD ziyaretinden önce Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı, "Erdoğan'ın Türkiye'den ayrılması şu aşamada riskli olabilir mi? Geri dönememe ihtimali olabilir mi?" ifadelerini kullandığı paylaşımı tehdit olarak yorumlanmıştı.