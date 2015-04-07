Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için adli kontrol talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010'daki KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman, Demir'in, "görevi kötüye kullanmak, devlet memurunun resmi belgede sahteciliği ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldı.
Ali Demir, daha sonra adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.