Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: Cemaatten şikâyetçiyim

2010 KPSS’deki usulsüzlük iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in yurtdışına çıkışı yasaklandı, haftada 2 gün karakola imza vermesi kararlaştırıldı. Demir, "Cemaat'ten şikâyetçiyim" dedi.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir dün, 2010 KPSS’deki kopya iddialarıyla ilgili soruşturmada, sınav soru kitapçıklarının imha edilmesiyle ilgili olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Savcı Yücel Erkman’a 2 saat ifade veren Demir, 6 sayfalık ifadesinde soru kitapçıklarının neden imha edildiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen Demir, Nöbetçi Ankara 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nce, “Yurtdışı yasağı ve haftada 2 gün imza atma şartıyla” serbest bırakıldı.



Savcı Erkman, delil niteliğindeki kitapçıkların imha edilmemesi gerektiğini belirterek, “ÖSYM’nin deposunda yer olmadığını neden göstererek imhasını sağladığınız tespit edilmiştir. 2010 KPSS Eğitim Bilimleri soru kitapçıklarını depolarda muhafaza edebilecek yerinizin olmamasına rağmen 2012 Hâkimlik Savcılık Sınavının soru kitapçıklarını neden imha etmeden sakladınız?” sorusunu yöneltti.

'Savcı kitapçıkları imha etmeyin dedi'

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, Demir, kitapçıkların imha konusunu savcıya sorduklarını, Savcı Şadan Sakınan’ın 24 Şubat 2011'de “imha işlemlerinin ertelenmesi ve tüm evraklarını muhafaza edilmesi” yanıtı verdiğini anlattı. Demir, daha sonra Savcı Sakınan’a 2010 KPSS’ye ait sınava giriş ve kimlik belgelerinin imhasıyla ilgili talimatını sorduğunu belirterek, “Sakınan’dan 31 Mayıs 2011 tarihli aldığımız yazı üzerine soruşturmaya konu 2010 KPSS’nin sınav giriş ve kimlik belgelerini imha ettik. Sınav kitapçıklarını imha etmedik” dedi.

'Savcı adli emanete almalıydı'

Demir, daha sonra 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki tüm sınavlarla ilgili soru kitapçıklarını ve cevap kağıtlarının yasal bekleme süresi dolması nedeniyle evrakların imhası konusunda tekrar savcıdan görüş sorduklarını anlatarak, “Savcı Sakınan'ın yasal bekleme süresi tamamlanmış sınav evraklarının imhasında sakınca bulunmadığına dair 1 Mart 2012 tarihli görüş yazısı uyarınca 2010 KPSS soru kitapçıkları dahil, diğer sınavlarla ilgili evrakları imha ettik. Soruşturmayı sürdüren savcının bu kitapçıları adli emanete alması gerekirdi” değerlendirmesi yaptı.

'Kanunsuz emir olduğunu bilemem'

Savcının, “suç teşkil eden emri yerine getirmemeniz gerekiyordu” sözü üzerine Demir, “Bu talimatı yazan imhasında sakınca görmeyen dönemin soruşturma savcısı Şadan Sakınan’dır. Bu emrin kanunsuz bir emir olduğunu ben değerlendiremezdim” dedi. “2010 KPSS’de soruların sızdırılması ilgili ne düşünüyorsunuz, başka sınavların soruları sızdırılmış olabilir mi” sorusuna da Demir, “2010 KPSS Eğitim Bilimleri testinde soruların adayların sınavdan önce eline geçtiğini kanaatine bende sahibim. 2012 Hâkimlik sınavında da benzer durum vardı. Sınavı iptal ettik suç duyurusunda bulunduk” yanıtını verdi.

'Cemaat'ten şikayetçiyim'

İfadesinde sınav güvenliği için alınan önlemleri anlatan Demir, şunları söyledi: “Bu soruları sınavdan önce çalıp haksız menfaat elde eden, örgütüyle paylaşan kim ise onlardan bende şikâyetçiyim. Eğer bunu yapan Cemaat ise yine şikâyetçiyim”