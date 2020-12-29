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Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Acar için ODTÜ'de de tören düzenlendi

29 Aralık 2020 14:35

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de üniversite idaresinin unutulmayan örneklerden birini sergileyen akademisyen olarak da bilinen eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden, 2008-2016 yıllarında iki dönem ODTÜ Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Acar için önce ODTÜ'de tören düzenlendi. 

Akademisyenler, ailesi ve öğrencilerinin katıldığı cenaze töreninde konuşan ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, üniversite için acı bir gün olduğunu söyleyerek, "Onun döneminde üniversitemiz çok büyük başarılara imza attı. Kendisiyle her zaman gurur duyduk. Bundan sonra da üniversitemizde anılarını yaşatacağız. Tüm ODTÜ'lülerin başı sağ olsun" dedi.

Törene katılanlar Acar'ın tabutuna karanfil bırakarak ailesine taziyede bulundu. 

ODTÜ'deki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş 

Prof. Acar, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

"Tüm bilim camiasına başsağlığı diliyoruz"

Prof. Acar için Fulbright Türkiye, (ABD ve Türkiye arasında öğrenci değişim komisyonu) yayımladığı taziye mesajında "1972-1973 mezunumuz, yönetim kurulu eski başkanımız Prof. Ahmet Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulu üyeleri ve komisyon çalışanları olarak, ailesi, dostları, öğrencileri ve tüm bilim camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi. 

Acar için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabı da "Büyükelçi Satterfield Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu eski başkanı Prof. Dr. Ahmet Acar'ın vefatından dolayı derin taziyelerini sunmaktadır. Bu kederli günde, ailesinin ve ODTÜ camiasının acılarını paylaştığımızı ifade etmek isteriz" diye yazdı. 

 

 

Prof. Ahmet Acar Kimdir? 

ODTÜ rektörlerinden Prf. Dr. Ahmet Acar 06.08.2008 – 28.07.2016 tarihleri arasında ODTÜ’de rektörlük yapmıştır. Ahmet Acar 1949 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Sayısal karar modelleri, stratejik yönetim, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi konularında ders vermektedir.

Araştırma ve ilgi alanları: Stratejik yönetim ve işletme politikası, yenilik ve küçük işletme yönetimi ve sayısal karar yöntemleridir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara eğitim ve danışmanlık desteği verdi.

ODTÜ’de, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü olarak görev yaptı.

ODTÜ Stratejik Planı 2005 – 2010 çalışmalarını yürütme sorumluluğunu aldı.

2008 ve 2012 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne 2 kez üst üste ODTÜ rektörü olarak seçildi. 

 

TIKLAYIN: Eski ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti; ODTÜ'den başsağlığı mesajı

 

 

 

 

 

 

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