Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

T24 Haber Merkezi

Türkiye'de üniversite idaresinin unutulmayan örneklerden birini sergileyen akademisyen olarak da bilinen eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden, 2008-2016 yıllarında iki dönem ODTÜ Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Acar için önce ODTÜ'de tören düzenlendi.

Akademisyenler, ailesi ve öğrencilerinin katıldığı cenaze töreninde konuşan ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök, üniversite için acı bir gün olduğunu söyleyerek, "Onun döneminde üniversitemiz çok büyük başarılara imza attı. Kendisiyle her zaman gurur duyduk. Bundan sonra da üniversitemizde anılarını yaşatacağız. Tüm ODTÜ'lülerin başı sağ olsun" dedi.

Törene katılanlar Acar'ın tabutuna karanfil bırakarak ailesine taziyede bulundu.

ODTÜ'deki törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş

Prof. Acar, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

"Tüm bilim camiasına başsağlığı diliyoruz"

Prof. Acar için Fulbright Türkiye, (ABD ve Türkiye arasında öğrenci değişim komisyonu) yayımladığı taziye mesajında "1972-1973 mezunumuz, yönetim kurulu eski başkanımız Prof. Ahmet Acar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulu üyeleri ve komisyon çalışanları olarak, ailesi, dostları, öğrencileri ve tüm bilim camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Acar için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabı da "Büyükelçi Satterfield Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu eski başkanı Prof. Dr. Ahmet Acar'ın vefatından dolayı derin taziyelerini sunmaktadır. Bu kederli günde, ailesinin ve ODTÜ camiasının acılarını paylaştığımızı ifade etmek isteriz" diye yazdı.