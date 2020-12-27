Eski ODTÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti; ODTÜ'den başsağlığı mesajı

Eski Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof.Dr. Ahmet Acar hayatını kaybetti. Acar'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

ODTÜ'nün Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı:

"Üniversitemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olan, 2008 ve 2016 yılları arasında ODTÜ Rektörü olarak görev yapmış kıymetli hocamız Prof. Dr. Ahmet Acar’ı kaybettik. Vefat eden değerli hocamıza rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Sevenleri ve öğrencilerinden başsağlığı mesajları

Ahmet Acar kimdir?

ODTÜ rektörlerinden Prf. Dr. Ahmet Acar 06.08.2008 – 28.07.2016 tarihleri arasında ODTÜ’de rektörlük yapmıştır. Ahmet Acar 1949 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Sayısal karar modelleri, stratejik yönetim, girişimcilik ve küçük işletme yönetimi konularında ders vermektedir.

Araştırma ve ilgi alanları: Stratejik yönetim ve işletme politikası, yenilik ve küçük işletme yönetimi ve sayısal karar yöntemleridir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara eğitim ve danışmanlık desteği verdi.

ODTÜ’de, İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı, İşletme Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü olarak görev yaptı.

ODTÜ Stratejik Planı 2005 – 2010 çalışmalarını yürütme sorumluluğunu aldı.

2008 ve 2012 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesine 2 kez üst üste ODTÜ rektörü olarak atandı.